۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۸

برخورد خودرو در جاده برازجان -کنارتخته ۴ مصدوم داشت

بوشهر- رئیس هلال‌احمر شهرستان دشتستان گفت: برخورد سواری پژو ۲۰۶ با خودرو خاور باری در جاده برازجان - کنارتخته،۴ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشفی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان مبنی بر برخورد یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ با خودرو خاور باری در کیلومتر ۲۰ جاده برازجان کنارتخته، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات دریاقلی به محل حادثه اعزام شد.

رئیس هلال‌احمر شهرستان دشتستان افزود: این حادثه ۴ مصدوم به‌همراه داشت.

وی گفت: پس از ارزیابی صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومان حادثه توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال داده شدند.

