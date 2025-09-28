برخورد خودرو در جاده برازجان -کنارتخته ۴ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشفی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان مبنی بر برخورد یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ با خودرو خاور باری در کیلومتر ۲۰ جاده برازجان کنارتخته، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات دریاقلی به محل حادثه اعزام شد.
رئیس هلالاحمر شهرستان دشتستان افزود: این حادثه ۴ مصدوم بههمراه داشت.
وی گفت: پس از ارزیابی صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومان حادثه توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال داده شدند.
