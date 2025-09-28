  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۱

تاکید رییس قوه قضاییه برای همکاری سازمان بازرسی با کمیسیون اصل ۹۰

تاکید رییس قوه قضاییه برای همکاری سازمان بازرسی با کمیسیون اصل ۹۰

رییس سازمان بازرسی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ۸۵ مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی در نشست رییس قوه قضاییه با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به آنکه اصل ۹۰ قانون اساسی در خصوص رسیدگی به طرز کار قوای سه گانه است ولیکن امروز شاهد هستیم که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به مسائل جزئی نیز ورود می‌کند و این موضوع سبب می‌شود که در برخی مواقع، به امور اصلی خود نرسد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ۸۵ مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور داشته است.

خداییان عنوان کرد: رئیس قوه قضاییه چندین بار تاکید کرده است که سازمان بازرسی همکاری‌های لازم را با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس داشته باشد.

وی گفت: ما در سازمان بازرسی کل کشور اهتمام داریم که گزارشات و مکاتبات کمیسیون اصل ۹۰ را در اولویت رسیدگی‌های خود قرار دهیم.

کد خبر 6605063
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها