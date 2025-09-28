سردار حسن پور: امنیت اجتماعی اولویت اصلی نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن پور عصر یکشنبه در نشست تخصصی اقشار مختلف مردم شهرستان لنگرود با موضوع «جهاد تبیین» اظهار کرد: این جهاد، یک فریضه قطعی، فوری و همگانی است که باید واقعیتها به درستی به ویژه برای نسل جوان تبیین شود.
وی با بیان اینکه دشمنان با هجمههای رسانهای ناجوانمردانه فشار زیادی بر ملت ایران وارد میکنند، افزود: وظیفه ما است که با روایتگری دقیق و شفاف، واقعیتها را به مردم منتقل کنیم.
سردار حسن پور ضمن قدردانی از حضور فعال مردم در حمایت از نظام و ارزشها، گفت: مردم گیلان همواره در صحنه هستند و این ظرفیت اجتماعی نعمتی بزرگ است که باید همواره قدر دانسته شود.
فرمانده انتظامی استان در خصوص عملکرد نیروی انتظامی در حوزه مقابله با مواد مخدر اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری بیش از سه تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است و بیش از ۱۱ هزار معتاد و قاچاقچی در این مدت شناسایی و دستگیر شدهاند.
وی ادامه داد: طرح آرامش در شهر با هدف پاکسازی مناطق آلوده، تفرجگاهها و نقاط تجمع مجرمان مواد مخدر با قاطعیت در حال اجراست و برخورد با اراذل و اوباش در سطح استان به صورت جدی دنبال میشود.
سردار حسن پور با اشاره به افزایش کشفیات سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: امنیت اجتماعی از اولویتهای اصلی نیروی انتظامی است و تلاش میکنیم تا با ارتقای نظم و قانونمداری، فضای امنی برای مردم فراهم آوریم.
وی همچنین درباره کنترل مرزها و ایستگاههای بازرسی افزود: در مبادی ورودی استان و مرزها، با همکاری مرزبانی، اقدامات موثری برای جلوگیری از خروج مواد مخدر صورت گرفته و قاچاقچیانی که قصد انتقال مواد به کشورهای همسایه از جمله جمهوری آذربایجان و روسیه داشتند، شناسایی و دستگیر شدهاند.
سردار حسین حسن پور در پایان از حمایت مسئولان و اقشار مختلف مردم شهرستان لنگرود قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با استمرار همکاریها، امنیت و آرامش بیش از پیش در استان گیلان برقرار شود.
