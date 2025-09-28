  1. استانها
  2. ایلام
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵

سردار سلمانی:قاتل فراری در کمتر از ۲۴ ساعت در ایلام دستگیر شد

سردار سلمانی:قاتل فراری در کمتر از ۲۴ ساعت در ایلام دستگیر شد

ایلام - فرمانده انتظامی استان ایلام از شناسایی و دستگیری قاتلی که روز گذشته با سلاح گرم ۳ نفر را به قتل رسانده و ۲ نفر دیگر را زخمی کرده بود،خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال سلمانی ظهر یکشنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی تیراندازی روز گذشته در یکی از محلات شهر ایلام وکشته وزخمی شدن ۵ نفر از شهروندان ومتواری شدن ضارب، دستگیری وی به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و علمی موفق شدند مخفیگاه متهم را در کمتر ۲۴ ساعت شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از شناسایی مخفیگاه متهم وی را دریک عملیات منسجم پلیسی دستگیر و سلاح بکار رفته در قتل نیز کشف و به مقر انتظامی دلالت دادند.

سردار سلمانی با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی گفت: ازهمراهی و همکاری خوب دادستان مرکز استان و قاضی پرونده در جهت هماهنگی و پشتیبانی قضائی از عوامل انتطامی تشکر می کنم و شهروندان هرگونه اختلاف و مشکل شخصی یا خانوادگی خود را از طریق مراجع قضائی و پلیس دنبال کنند و به هیچ عنوان به اقدامات خودسرانه و خشونت‌آمیز متوسل نشوند.

کد خبر 6604824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها