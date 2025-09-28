سرهنگ نیکبخت: ۱۵ کیلو مواد مخدر از یک باغ در اصفهان کشف شد

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر و در پی دریافت اخباری مبنی بر فعالیت مجرمانه فردی در زمینه نگهداری و توزیع مواد مخدر در یکی از روستا های اطراف اصفهان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران انتظامی با هماهنگی قضائی به محل اختفاء متهم در یک باغ اعزام و ضمن دستگیری این خرده فروش موفق شدند در بازرسی از محل ۱۵ کیلو انواع مواد افیونی را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تصریح کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.