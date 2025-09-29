سردار حسن پور: البسه قاچاق ۱۰ میلیارد تومانی در گیلان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن پور ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اینکه قاچاق کالا و ارز، علاوه بر وارد آوردن خسارات جبران‌ناپذیر به اقتصاد کشور، پیامدهای منفی فرهنگی بسیاری نیز در سطح جامعه به دنبال دارد، اظهار کرد: مبارزه قاطع، هدفمند و موثر با عناصر قاچاق کالا از مهمترین اولویت‌های پلیس است.

وی در ادامه گفت: مأموران کلانتری بخش خشکبیجار شهرستان رشت به منظور مقابله با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید کالای ایرانی، سه دستگاه خودروی نیسان باری حامل البسه قاچاق را حین تردد در محورهای مواصلاتی بندر انزلی به سمت خشکبیجار توقیف کردند.

فرمانده انتظامی استان افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از این خودروها ۳۶ هزارو ۹۴۱ ثوب انواع لباس خارجی قاچاق فاقد مجوز گمرکی کشف کردند.

این مقام انتظامی از معرفی متهمان ۲۳،۲۵و۳۲ ساله این پرونده به مرجع قضائی خبر داد و تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش این کشفیات، بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان است.

سردار حسن پور در پایان با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای حمایت از کالای ایرانی با جدیت توسط پلیس دنبال می‌شود، از مردم خواست هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی توسط افراد سودجو را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.