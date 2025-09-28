به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ایران نژاد اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به بیش از ۷۳ فقره حادثه ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه ۴ نفر از هم‌استانی‌های ما جان خود را در صحنه حوادث از دست دادند و ۸۷ نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی ضمن تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان که عمده فوتی‌ها در سنین بین ۳۰ تا ۴۰ سال قرار داشتند و آرزوی سلامتی برای مصدومان گفت: انتظار است رانندگان با رعایت اصل سرعت مطمئنه، عمل به قوانین رانندگی و توجه به موضوع لزوم استراحت کافی در سفرهای جاده‌ای و پرهیز از رانندگی در صورت خستگی و خواب آلودگی، به کاهش تلفات و مصدومان حوادث ترافیکی کمک کنند.

وی تأکید کرد: جاده‌های استان طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد یکی از تلخ‌ترین حوادث ترافیکی بوده و همکاری رانندگان می‌تواند جان بسیاری از هم‌وطنان را نجات دهد.

