۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۲

۳۰ درصد کشته‌شدگان حوادث رانندگی استان مرکزی عابران پیاده هستند

اراک- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی گفت: طی پنج ماهه سال جاری، عابران پیاده ۳۰ درصد و موتورسیکلت‌سواران ۴۹ درصد از جان‌باختگان حوادث رانندگی این استان را تشکیل داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد پورشمس ظهر شنبه در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان مرکزی اظهار کرد: آمار تصادفات درون و برون شهری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و وضعیت رضایت‌بخشی ندارد.

وی افزود: شمار تصادفات و مجروحان در استان مرکزی هر یک با رشد هفت درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

سرهنگ پورشمس تصریح کرد: طی سه سال گذشته، عابران پیاده بیشترین سهم را در تصادفات شهری داشته‌اند و لازم است برنامه‌های فرهنگی و نظارتی برای کاهش این تلفات جدی گرفته شود.

وی ادامه داد: برخورد با رانندگان متخلف ۹۷ درصد و با تخلفات حادثه‌خیز ۲۶ درصد افزایش یافته و مجموع جریمه‌های رانندگی نیز ۱۴۶ درصد رشد کرده است، که رقم آن به ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال می‌رسد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی افزود: بیشترین تعداد فوت شدگان عابر پیاده در پنج ماهه سال جاری به ترتیب در اراک با ۵۷ نفر و ساوه با ۱۵ نفر ثبت شده است که نشان‌دهنده افزایش ۳۰ درصدی است.

وی گفت: برخی از مصوبات سال گذشته در زمینه کاهش تصادفات هنوز به مرحله اجرا نرسیده و نیازمند اقدامات جدی برای بهبود وضعیت است.

