به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد پورشمس ظهر شنبه در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان مرکزی اظهار کرد: آمار تصادفات درون و برون شهری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و وضعیت رضایت‌بخشی ندارد.

وی افزود: شمار تصادفات و مجروحان در استان مرکزی هر یک با رشد هفت درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

سرهنگ پورشمس تصریح کرد: طی سه سال گذشته، عابران پیاده بیشترین سهم را در تصادفات شهری داشته‌اند و لازم است برنامه‌های فرهنگی و نظارتی برای کاهش این تلفات جدی گرفته شود.

وی ادامه داد: برخورد با رانندگان متخلف ۹۷ درصد و با تخلفات حادثه‌خیز ۲۶ درصد افزایش یافته و مجموع جریمه‌های رانندگی نیز ۱۴۶ درصد رشد کرده است، که رقم آن به ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال می‌رسد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی افزود: بیشترین تعداد فوت شدگان عابر پیاده در پنج ماهه سال جاری به ترتیب در اراک با ۵۷ نفر و ساوه با ۱۵ نفر ثبت شده است که نشان‌دهنده افزایش ۳۰ درصدی است.

وی گفت: برخی از مصوبات سال گذشته در زمینه کاهش تصادفات هنوز به مرحله اجرا نرسیده و نیازمند اقدامات جدی برای بهبود وضعیت است.