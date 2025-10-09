آغاز اجرای پایلوت پوشش هوشمند محورهای اصلی مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد کرمیاسد بعد از ظهر پنجشنبه در آیین بهره برداری از ساختمان پلیس راه خمین - اراک اظهار کرد: یکی از مهمترین ماموریتهای فراجا، کنترل و مدیریت حمل و نقل است که میتواند پا به پای امنیت کشور قرار گیرد و این امر در معابر کشور توسط همکاران متخصص مجموعه پلیس راه انجام میشود.
وی افزود: با تدبیر فرمانده انتظامی استان، بهترین و متخصصترین نیروها برای مدیریت پلیس راه بهکار گرفته شده و تخصص و تدبیر آنها کاملاً مشهود است.
کرمی اسد با اشاره به نقش کانونهای تولید و جذب سفر در استان تصریح کرد: استان مرکزی به عنوان قلب صنعتی کشور، یکی از اصلیترین کانونهای تولید سفر به ویژه در حوزه حمل و نقل محمولههاست و بخش قابل توجهی از توان همکاران ما به مدیریت محمولههای سنگین و فوق سنگین اختصاص دارد.
وی ادامه داد: این نوع حمل و نقل به دلیل محدودیتهای سرعت و شرایط ویژه مسیر، نیازمند تخصص و مهارت ویژه است.
کرمی اسد تاکید کرد: ویژگی منحصر به فرد استان مرکزی، موقعیت جغرافیایی آن است و هرگونه تولید یا جذب سفر در سایر استانها، پیش از اثرگذاری بر معابر آن استانها، ابتدا مسیرهای مواصلاتی استان مرکزی را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: حوزه ماموریت ۶۴۵ کیلومتری پلیس راه مرکزی محدود به مرزهای استانی نیست و مدیریت سفرهای عبوری از استان، بر پیچیدگی مأموریتها میافزاید.
وی با اشاره به توسعه پاسگاههای پلیس راه گفت: این اقدام نقطه عطفی در تقویت مأموریتها محسوب میشود و پاسگاهها میتوانند به مرجع خدماتگیرندگان و مرکز هدایت تیمهای گشتی تبدیل شوند.
کرمی اسد تصریح کرد: کنترل کامل ترافیک تنها با تجهیزات هوشمند امکانپذیر نیست و حضور بهموقع پلیس اهمیت دارد. چینش دقیق تیمها و بهکارگیری هوشمندانه نیروی انسانی، اثرگذاری مدیریت ترافیک را تضمین میکند.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به استفاده از فناوریهای هوشمند در مدیریت ترافیک استان مرکزی گفت: قصد داریم محورهای اصلی استان مرکزی را به صورت پایلوت تحت پوشش کامل سیستمهای هوشمند قرار دهیم تا نیروهای ما امکان حضور در محورهای فرعی و روستایی را داشته باشند.
وی افزود: تحلیل حوادث نشان میدهد که افزایش تصادفات اخیر از راههای اصلی به مسیرهای فرعی منتقل شده و پوشش هوشمند این مسیرها میتواند در کاهش تصادفات تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
کرمی اسد تصریح کرد: امید است با توسعه پاسگاهها و پوشش هوشمند محورهای مواصلاتی، شاهد کاهش حوادث در استان مرکزی باشیم.
