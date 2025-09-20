تصادف مرگبار در محور اراک ـ قم پنج فوتی و مصدوم بر جای گذاشت

بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۹ و ۱۱ دقیقه امشب شنبه و پس از اعلام حادثه برخورد تریلی با خودروهای سواری در محور اراک به قم، قبل از روستای شهسواران به سامانه اورژانس ۱۱۵ بلافاصله تیم‌های فوریت پزشکی به محل اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه در این سانحه ۲ مرد ۲۲ و ۵۰ ساله از سرنشینان پراید در صحنه جان باختند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی گفت: همچنین سه نفر دیگر از مصدومان که وضعیت آن‌ها پایدار گزارش شد، پس از دریافت مراقبت‌های تخصصی پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، با دو دستگاه آمبولانس به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل شدند.

مرکز اورژانس استان مرکزی بار دیگر بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه ویژه به نکات ایمنی در جاده‌ها تأکید می‌کند.