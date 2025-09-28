طرح جامع قانون مرزبانی در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی در تشریح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر امروز (یکشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۴) با حضور اعضای کمیسیون و در محل کمیسیون برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه ابتدا ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارشی از سفری که روز گذشته به همراه علی لاریجانی به لبنان داشت و دیدارهایی که با مقامات لبنان از جمله رئیس مجلس و نخست وزیر لبنان داشتند و همین‌طور کیفیت مراسم باشکوه سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله در بیروت، ارائه داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ادامه، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در جلسه کمیسیون حاضر شد و راجع به تعاملات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و معاونت قوانین صحبت کرد و گزارشی از فعالیت‌های این حوزه داد.

رضایی اظهار کرد: در بخش پایانی جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز طرح جامع قانون مرزبانی با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف از جمله معاون امنیتی وزیر کشور و مسئولانی از ستاد کل نیروهای مسلح، مرزبانی، مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد. در واقع ماده یک این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.