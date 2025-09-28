  1. سیاست
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

طرح جامع قانون مرزبانی در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، از بررسی جزئیات طرح جامع قانون مرزبانی در جلسه امروز این کمیسیون با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی در تشریح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر امروز (یکشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۴) با حضور اعضای کمیسیون و در محل کمیسیون برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه ابتدا ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارشی از سفری که روز گذشته به همراه علی لاریجانی به لبنان داشت و دیدارهایی که با مقامات لبنان از جمله رئیس مجلس و نخست وزیر لبنان داشتند و همین‌طور کیفیت مراسم باشکوه سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله در بیروت، ارائه داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ادامه، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در جلسه کمیسیون حاضر شد و راجع به تعاملات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و معاونت قوانین صحبت کرد و گزارشی از فعالیت‌های این حوزه داد.

رضایی اظهار کرد: در بخش پایانی جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز طرح جامع قانون مرزبانی با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف از جمله معاون امنیتی وزیر کشور و مسئولانی از ستاد کل نیروهای مسلح، مرزبانی، مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد. در واقع ماده یک این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

