احمدی: دنیا هنوز از خسارات واقعی حملات ایران به رژیم صهیونی مطلع نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام وحید احمدی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: جمهوری اسلامی ایران توانست در جنگ ۱۲ روزه در مقابل رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار و سایر متحدین آنان، اراده خود را تحمیل کند و باعث شد که آنان برای توقف حملات به التماس بیافتند.

نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز اجازه نداده اند که زوایای خسارات وارده بر رژیم صهیونی اطلاع رسانی شود، که دنیا بداند حملات ایران مقتدر چه بر سر آنها آورده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از مواضع خوب و قاطعانه رئیس جمهور در سازمان ملل، بیان کرد: دشمنان از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی در مقابل جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف با هدف جلوگیری از رشد و پیشرفت و موجودیت ایران اسلامی ایستادند، اما هیچ وقت نتوانستند در اراده مردم بزرگ ایران خدشه‌ای وارد کنند. امروز قدرت مقاومت به عنوان یک حقیقت و واقعیت موجود توانسته در مقابل قدرت استکباری ایستادگی کند.

وی با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه، اظهار کرد: تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در مقایسه با تحریم‌های آمریکا چیز خاصی نیست و به جز مسئله روانی، چندان اثری ندارد.