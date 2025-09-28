  1. سیاست
احمدی: دنیا هنوز از خسارات واقعی حملات ایران به رژیم صهیونی مطلع نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: هنوز اجازه نداده‌اند که زوایای خسارات وارده بر رژیم صهیونی اطلاع‌رسانی شود، که دنیا بداند حملات ایران مقتدر چه بر سر آنها آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام وحید احمدی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: جمهوری اسلامی ایران توانست در جنگ ۱۲ روزه در مقابل رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار و سایر متحدین آنان، اراده خود را تحمیل کند و باعث شد که آنان برای توقف حملات به التماس بیافتند.

نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز اجازه نداده اند که زوایای خسارات وارده بر رژیم صهیونی اطلاع رسانی شود، که دنیا بداند حملات ایران مقتدر چه بر سر آنها آورده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از مواضع خوب و قاطعانه رئیس جمهور در سازمان ملل، بیان کرد: دشمنان از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی در مقابل جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف با هدف جلوگیری از رشد و پیشرفت و موجودیت ایران اسلامی ایستادند، اما هیچ وقت نتوانستند در اراده مردم بزرگ ایران خدشه‌ای وارد کنند. امروز قدرت مقاومت به عنوان یک حقیقت و واقعیت موجود توانسته در مقابل قدرت استکباری ایستادگی کند.

وی با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه، اظهار کرد: تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در مقایسه با تحریم‌های آمریکا چیز خاصی نیست و به جز مسئله روانی، چندان اثری ندارد.

زهرا علیدادی

