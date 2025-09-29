جزئیات نشست مشترک کمیسیون اصل نود مجلس با رئیس قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معتمدیزاده در تشریح جزئیات جلسه مشترک کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه، گفت: کمیسیون اصل نود روز گذشته نشستی با حجتالاسلام اژهای، رئیس قوه قضائیه در محل قوه قضائیه داشت که این جلسه با هدف تعامل و رفع موانع برگزار شد.
وی بیان کرد: در این جلسه نمایندگان مواردی مانند اطاله دادرسیها، همکاری مجلس و کمیسیون اصل نود با قوه قضائیه، پیگیری پروندههای کلان اقتصادی، اطلاعرسانی به موقع و شفاف به مردم و اصلاح قوانین با همکاری مجلس را مطرح کردند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه نیز با تاکید بر لزوم همکاری قوه قضائیه با کمیسیون اصل نود، اعلام کرد که همکاری میان قوه قضائیه و کمیسیون اصل نود میتواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند.
معتمدیزاده اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه درباره موضوعات مهمی مانند ارز، مشکلات مالباختگان، ارزیابی مدیران قوه قضائیه و اجرای «سند تحول و تعالی» توضیحاتی ارائه داد. و بر ضرورت کادرپروری و تقویت نیروها و استفاده از ظرفیت تمام افراد در استانها برای ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه قضا تاکید کرد.
وی با بیان اینکه تاکید رئیس قوه قضائیه بر همکاری ویژه با مجلس بود، گفت: یکی دیگر از محورهای سخنان رئیس قوه قضائیه، موضوع تشدید مجازاتها بود که آیا تجربه خوبی است یا خیر که وی از کمیسیون اصل نود خواست کمک کنند تا مشخص شود تشدید مجازاتها بازدارندهتر است یا تخفیف مجازاتها. همچنین رئیس قوه قضائیه برگزاری دادگاه علنی را هرچند آسیبهایی هم دارد، موثرتر دانست.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در نهایت، اعضای کمیسیون اصل نود مجلس دغدغههایی را نسبت به عملکرد قوه قضائیه مطرح کردند و جلسه با تاکید بر همکاری بیشتر کمیسیون اصل نود و قوه قضائیه به پایان رسید.
