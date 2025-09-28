نوروزی: جمهوری اسلامی به هیچ قدرتی باج نخواهد داد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نوروزی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا و اسرائیل بدانند ایران و تمدن ایرانی از ماندگارترین تمدنهای بشریت است. ملت ایران در دوران باستان و در دوران بعد از اسلام نشان دادهاند که در مقابل دشمن خارجی متحدند و هیچ تغییر و تهدیدی را نمیپذیرند.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ترامپ و نتانیاهو بدانند که هر گونه تهدید و سلطه بر کشورها و نابودی زیرساختها و سرمایه کشورها و کشتار مردم بیگناه، راه به جایی نخواهد برد و در حافظه ملت ما باقی خواهد ماند.
وی با بیان اینکه ملت ایران در تمام ردههای سنی پشتیبان نظام هستند، گفت: همه ایرانیان نشان داده اند که یکصدا پشتیبان نظام هستند. یقین بدانید که جمهوری اسلامی به هیچ قدرتی باج نخواهد داد.
