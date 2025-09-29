سردار مسعود قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حمایت از گروه‌های جهادی یکی از مطالبات جدی ماست و انتظار داریم با عنایت مسئولان، زمینه تقویت فعالیت این گروه‌ها در استان بیش از گذشته فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود افزود: بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده ۵ برنامه هفتم توسعه، پشتیبانی از گروه‌های جهادی و نقش‌آفرینی آنان در عرصه محرومیت‌زدایی به‌ویژه در مناطق روستایی مورد تأکید قرار گرفته و این ظرفیت باید به‌طور کامل عملیاتی شود.

سردار قنبری تصریح کرد: مناطق روستایی و محروم استان کرمانشاه نیازمند توجه ویژه هستند و حضور گروه‌های جهادی در این مناطق نشان داده است که با کمترین هزینه و بیشترین بهره‌وری می‌توان خدمات مؤثر و ماندگاری ارائه داد.

جانشین سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع واگذاری اموال تدارکاتی و امکانات موجود به گروه‌های جهادی، می‌تواند شرایط فعالیت آنان را تسهیل کند و زمینه‌ساز اقدامات گسترده‌تر در حوزه محرومیت‌زدایی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت فعالیت‌های جهادی و تأکید استاندار کرمانشاه بر این موضوع، امیدواریم شاهد انسجام و هم‌افزایی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های جهادی برای رفع محرومیت در استان باشیم.