سردار مسعود قنبری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حمایت از گروههای جهادی یکی از مطالبات جدی ماست و انتظار داریم با عنایت مسئولان، زمینه تقویت فعالیت این گروهها در استان بیش از گذشته فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود افزود: بر اساس آییننامه اجرایی بند «ج» ماده ۵ برنامه هفتم توسعه، پشتیبانی از گروههای جهادی و نقشآفرینی آنان در عرصه محرومیتزدایی بهویژه در مناطق روستایی مورد تأکید قرار گرفته و این ظرفیت باید بهطور کامل عملیاتی شود.
سردار قنبری تصریح کرد: مناطق روستایی و محروم استان کرمانشاه نیازمند توجه ویژه هستند و حضور گروههای جهادی در این مناطق نشان داده است که با کمترین هزینه و بیشترین بهرهوری میتوان خدمات مؤثر و ماندگاری ارائه داد.
جانشین سپاه حضرت نبیاکرم (ص) کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع واگذاری اموال تدارکاتی و امکانات موجود به گروههای جهادی، میتواند شرایط فعالیت آنان را تسهیل کند و زمینهساز اقدامات گستردهتر در حوزه محرومیتزدایی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت فعالیتهای جهادی و تأکید استاندار کرمانشاه بر این موضوع، امیدواریم شاهد انسجام و همافزایی بیشتر بین دستگاههای اجرایی و گروههای جهادی برای رفع محرومیت در استان باشیم.
