به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش جهادگران فاطمی استان سمنان در مرحله چهارم در نقاط مختلف استان سمنان از امروز کار خود را آغاز می‌کند در حالی که دیروز مراسم افتتاحیه آن با حضور نماینده ولی فقیه در استان سمنان، استاندار سمنان و جمعی از مسئولان اجرایی و نظامی و بسیجیان برگزار شد.

قرار است این رزمایش، بسیجیان را در قالب گروه‌های جهادی به مناطق کمتر برخوردار استان برده و انواع خدمات عمرانی، فرهنگی، آموزشی، آبرسانی و … را صورت دهند.

در قالب برگزاری این مرحله از رزمایش همچنین تعدادی طرح‌های عمرانی و محرومیت زدایی که در مراحل قبلی رزمایش اجرا شده بود مانند ساخت دستشویی، آبرسانی به روستاها، مرمت مدرسه و … نیز به بهره برداری خواهد رسید تا مردم طعم خوش این خدمات را بچشند.

محرومیت زدایی

رزمایش جهادگران فاطمی در مرحله چهارم همچنین می‌کوشد تا طرح‌های جدیدی را نیز در راستای محرومیت زدایی و آبرسانی روستایی صورت دهد از طرف دیگر بسیجیان گروه‌های جهادی تنها برای ساخت و ساز به روستاها نمی‌روند بلکه کارهای فرهنگی، هنری، مشاوره، درمان و عمران، آبرسانی و … در دستور کارشان قرار دارد.

فرمانده سپاه قائم (عج) استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۷۳ طرح عمرانی و محرومیت‌زدایی در مرحله چهارم رزمایش جهادگران فاطمی استان افتتاح می‌شود، گفت: آبرسانی، مرمت و بهسازی، ساخت سرویس‌های بهداشتی، نیروگاه‌های کوچک خورشیدی و … در زمره این طرح‌ها است.

سردار منصور شوقانی با بیان اینکه ۱۴ کارگروه تخصصی برای این رزمایش ایجاد شده است، تاکید کرد: تمام این کارگروه‌ها مسائل و کمبودها و مشکلات روستاها و مناطق محروم را احصا کرده و به کمک بسیجیان و گروه‌های جهادی این مسائل برطرف می‌شود.

وی با بیان اینکه در این مرحله شش هزار و ۵۰۰ بسیجی جهاد گر در رزمایش حضور دارند، افزود: عرصه‌های مختلف عمرانی، محرومیت‌زدایی، بهداشتی، خدمات رسانی، میز خدمت مسئولان و … در واقع بخش‌هایی هستند که در آنها خدمات انجام می‌شود.

اعزام گروه‌های جهادی و استقبال جوانان

فرمانده سپاه استان سمنان همچنین گفت: مدت این رزمایش جهادی با موضوع اعزام گروه‌های جهادی به نقاط کمتر برخوردار شهری و روستایی استان سمنان ده روز خواهد بود و در این مدت ۶۵۰ گروه جهادی با ما همکاری خواهند کرد.

شوقانی همچنین از استقبال پرشور جوانان بسیجی برای حضور در این رزمایش محرومیت زدایی در استان سمنان خبر داد و بیان کرد: در مراحل دیگر رزمایش جهاد گران فاطمی استان نیز شاهد چنین شور و استقبالی از سوی جوانان بسیجی بودیم.

هدف این رزمایش در واقع بهره گیری از ظرفیت‌های فیزیکی و معنوی بسیجیان و گروه‌های جهادی در راستای توسعه همه جانبه مناطق کمتر برخوردار در استان سمنان اعلام شده است همچنین این اردوها در مناطقی مانند روستاهای جنوب سمنان و دامغان، آرادان و بی ارجمند و… در حال اجرا است.