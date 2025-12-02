بازدید جانشین فرمانده سپاه استان کرمانشاه از ستاد معراج شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود قنبری جانشین فرماندهی سپاه حضرت نبیاکرم (ص) استان کرمانشاه به همراه یونس عزیزی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان کرمانشاه ظهر سه شنبه از ستاد معراج شهدای کرمانشاه بازدید کرد.
این بازدید با هدف بررسی روند خدماترسانی، ارزیابی امکانات موجود و آشنایی نزدیک با برنامههای اجرایی ستاد انجام شد.
در جریان این بازدید، مسئولان ستاد گزارشی از نحوه انجام امور مرتبط با تکریم، انتقال و ساماندهی شهدا ارائه کردند و به تشریح فرآیندهای اجرایی معراج شهدا در استان پرداختند.
همچنین ظرفیتها، نیازها و موانع پیشروی توسعه خدمات بهصورت جزئی برای هیأت بازدیدکننده تبیین شد.
سردار قنبری در سخنانی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی خادمان شهدا تأکید کرد حفظ حرمت، شأن و جایگاه والای شهدا مهمترین رسالت این مجموعه است و سپاه استان از برنامههای توسعهای ستاد معراج شهدا حمایت کامل خواهد کرد. وی افزود دقت، سرعت و رعایت کامل ضوابط شرعی و تخصصی باید در همه مراحل کار مدنظر باشد.
