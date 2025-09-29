ازوجی: خدمت به بازنشستگان، ادامه راه شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بزرگداشت ایثارگران، رزمندگان، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس، با حضور سرپرست، معاونان و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین مدیران عامل هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و فولاد برگزار شد.

در این آیین که با هدف پاسداشت حماسه‌آفرینی‌های دوران دفاع مقدس و تبیین درس‌های مدیریتی آن دوران برگزار شد، سردار محمدنبی رودکی، فرمانده ارزشمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس و دارنده نشان فتح به بیان خاطراتی از رشادت‌های دوران هشت سال دفاع مقدس پرداخت.

وی همچنین بر لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی بین آحاد مردم در شرایط کنونی تأکید کرد.

در ادامه، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با تجلیل از مجاهدت‌های ایثارگران و شهدا، به تشریح درس‌ها و عبرت‌های دوران دفاع مقدس برای شرایط کنونی کشور پرداخت.

علاءالدین ازوجی با اشاره به «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» اخیر و مقایسه آن با دوران هشت سال دفاع مقدس، تأکید کرد که در هر دو جنگ تحمیلی علیه ایران، هیچ کشوری از ایران حمایت نکرد.

ازوجی این موضوع را نشان‌دهنده سرمایه بزرگ ایران یعنی «مردم» دانست که حامی نظام و انقلاب بودند. لذا تکریم و ارزش‌گذاری به این مردم عزیز بر همگان واجب و ضروری است.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره مدیریت جنگ در جهان در طی یک قرن گذشته، عملکرد موفق مدیران دفاعی و اقتصادی ایران در دوران دفاع مقدس را برجسته توصیف کرد و افزود: مدیران دفاعی، اقتصادی و اداری کشور در دوره جنگ تحمیلی به مراتب موفق‌تر از کشورهای دیگر که درگیر جنگ بودند عمل کردند.

ازوجی «وحدت و انسجام» را کلید موفقیت در آن دوران سخت برشمرد و خاطرنشان کرد: «این وحدت و همراهی و انسجام که در درون کشور اتفاق افتاد، همان خمیرمایه سرزمین ایران است که مقدس است.»

وی با اشاره به شکل‌گیری نهادهای مردمی مانند بسیج، جهاد سازندگی و کمیته‌ها در ابتدای انقلاب، هدف مشترک همه این نهادها را رساندن خدمت به مردم و جلوگیری از محروم ماندن هیچ‌کس از آموزش، معیشت و همراهی دانست.

ازوجی در پایان با تأکید بر لزوم خدمت‌رسانی بهتر به بازنشستگان، به عنوان ادامه راه شهدا و ایثارگران، گفت: گرامیداشت یاد شهدا و پاسداشت خدمتگزاران به انقلاب، باید از طریق همین خدمت‌رسانی بهتر به بازنشستگان باشد.

حیدر اسکندرپور، معاون سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی صندوق و از ایثارگران دفاع مقدس، نیز در این مراسم طی سخنانی به بیان خاطرات خود از دوران دفاع مقدس پرداخت.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح، از ایثارگران و شماری از خانواده‌های شهدای صندوق تجلیل به عمل آمد.