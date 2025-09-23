ماجرای کاهش دریافتی بازماندگان تامین اجتماعی؛ اصلاح پرداختی در ماه مهر

به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از ۲۹ شهریور آغاز شد. اما عده‌ای از بازنشستگان، عمدتاً از بازماندگان مستمری بگیر، بعد از واریز مستمری این ماه با کاهش مبلغ حقوق خود مواجه شده‌اند که گاهی تا حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان کاهش داشته است.

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به کاهش مبالغ مستمری برخی بازماندگان، توضیحاتی ارائه داد.

وی گفت: مشکل عمدتاً مربوط به بازماندگان است؛ برای مثال برای فرزند دختر یک مستمری بگیر حق اولاد پرداخت می‌شده و پس از ازدواج این دختر نیز همچنان حق اولاد برقرار بود. اما اکنون دستور داده شده است که این مبالغ به دلیل وقوع سو استفاده‌ها حذف شود. دخترانی که مجرد هستند یا هنوز با والدین خود زندگی می‌کنند، مستمری اولاد دریافت می‌کنند، اما حق اولاد کسانی که ازدواج کرده و طلاق گرفته‌اند، باید قطع شود.

طلاق‌های صوری برای دریافت حقوق

وی افزود: حقوق بعضی از افراد متأهل که صرفاً برای دریافت مستمری پدر فوت شده خود به صورت صوری طلاق گرفته بودند نیز از جمله موارد حذف پرداخت مستمری است.

دهقان‌کیا با بیان اینکه مجموع این مبالغ مستمری حدود ۶ هزار میلیارد تومان می‌شود، تصریح کرد: افراد تحت تکفل بازنشسته در زمان حیات والدین و پس از آن هیچ مشکلی در دریافت حقوق نخواهند داشت و اگر اشتباهی رخ داده باشد، بازنشستگان می‌توانند اعتراض کنند و درخواست اصلاح بدهند.

ماهیانه با ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه هستیم

دهقان‌کیا درباره مسائل مالی و کسری منابع تأمین اجتماعی نیز توضیح داد: ما هنوز بخشی از معوقات بیمه تکمیلی را پرداخت نکرده‌ایم، بدهی سازمان به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها باقی مانده است، و وام‌های دریافتی ما تا ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. نهایتاً حدود ۲۷۸ هزار میلیارد تومان مانده است که باید پرداخت شود. این در حالی است که ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد و ماهانه حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه داریم. لذا ماهیانه مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان با کسری مواجه هستیم که سالانه به ۳۰۰ هزار میلیارد کسری می‌رسد. بنابراین مدیریت این موضوعات سخت است.

کاهش حقوق صرفاً مربوط به پرداخت‌های غیرقانونی است

دهقان‌کیا با تاکید بر اینکه کاهش حقوق صرفاً مربوط به پرداخت‌های غیرقانونی است، گفت: حقوق قانونی هیچ بازنشسته‌ای نباید کم شود و فرزندان تحت تکفل بازنشسته که شرایط قانونی دارند، مستمری خود را دریافت خواهند کرد. مواردی که کاهش یافته است، به دلیل پرداخت‌های اضافی و اشتباه بوده و اصلاح خواهد شد.

وی در پایان افزود: این بررسی‌ها زمان‌بر و پیچیده است، اما سازمان به‌زودی اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا حقوق بازنشستگان و بازماندگان مطابق قانون پرداخت شود.

اصلاحیه پرداختی بازماندگان در مستمری مهر ماه لحاظ می‌شود

همچنین روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص ابهامات و مسائل مطرح شده در خصوص برخی تغییرات در پرداخت کمک هزینه اولاد بازماندگان توضیح داد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

به اطلاع کلیه ذینفعان و مخاطبین سازمان می‌رسانیم: با اعمال سیستمی مقررات از جمله تصویب‌نامه مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۷ هیئت وزیران و به‌روزرسانی هوشمند اطلاعات مربوط به پرونده عموم مستمری‌بگیران سازمان، در محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و بخش عمده‌ای از بازماندگان هیچ‌گونه تغییری ایجاد نشده است.

همچنین در خصوص تعدادی از بازماندگان، پرداخت کمک هزینه اولاد با توقف سیستمی مواجه شده است که حسب اعلام معاونت بیمه‌ای و مرکز فناوری اطلاعات سازمان، اصلاحات نرم‌افزاری و تکمیل اطلاعات در حال انجام است تا پس از رفع ایرادات، اصلاحیه در مستمری مهر ماه لحاظ شود.

ضمناً در راستای تسریع در رفع ایرادات مذکور، از افرادی که با کسر حق اولاد مواجه شده‌اند، درخواست می‌شود مراتب را صرفاً از طریق تماس با سامانه تلفنی ۱۴۲۰ و یا پورتال ۱۴۲۰ به آدرس https://1420.tamin.ir اعلام کنند؛ وضعیت درخواست نیز از طریق پیامک حاوی کد رهگیری به افراد اعلام خواهد شد.

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه در شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال کنند.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.