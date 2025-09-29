به گزارش خبرنگار مهر، عمران علیزاده شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در مسجد جامع بازنشین رحیم‌آباد برگزار شد، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه کشوری شکست‌خورده نبوده و نخواهد بود، اظهار کرد: ایران با تمام توان و اقتدار در برابر زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی خواهد ایستاد.

وی با اشاره به نگاه آمریکا نسبت به ایران، افزود: ایالات متحده ایران را بخشی از دارایی خود می‌داند و تلاش می‌کند چه از راه‌های قانونی و چه غیرقانونی، آن را تحت سیطره خود درآورد.

علیزاده با بیان اینکه لبخند و پیشنهاد مذاکره از سوی دشمن تنها تاکتیکی برای سرگرم‌کردن مسئولان جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: این آمریکا همان آمریکای دوران انقلاب است و هیچ تفاوتی نکرده است؛ هدف اصلی آن‌ها به‌دست گرفتن کنترل کامل ایران است.

رئیس انجمن ژئوپلیتیک گیلان با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی و جنگ اخیر ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، ادامه داد: در هر دو جنگ، دشمنان با خطای محاسباتی مواجه شدند و تصور کردند مردم ایران در مقابل نظام خواهند ایستاد، اما مردم نشان دادند در برابر دشمن خارجی با تمام اختلاف‌نظرها، همواره در کنار حاکمیت ایستاده‌اند.

وی افزود: همان‌گونه که مردم خوزستان در دوران جنگ تحمیلی حاضر به همکاری با رژیم بعثی نشدند، در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد بودیم که مردم ایران علی‌رغم مشکلات و انتقادات داخلی، هرگز با دشمنان کشور همراه نشدند.

علیزاده با اشاره به پشیمانی آمریکا از آغاز جنگ ۱۲ روزه، گفت: پس از ۱۲ روز درگیری، آمریکا با مشاهده هزینه‌های سنگینی که ایران به طرف مقابل وارد کرده بود، خواستار آتش‌بس شد، چراکه تصور نمی‌کرد ایران با چنین اقتداری پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه امروز با سربلندی می‌توان گفت ایران پیروز جنگ تحمیلی است، اظهار کرد: طبق اسناد بین‌المللی، ایران در آن جنگ متحمل بیش از هزار میلیارد دلار خسارت شد، اما با وجود این، کشور را ساخت و پیشرفت داد.

رئیس انجمن ژئوپلیتیک گیلان با تأکید بر جایگاه امروز ایران در سطح منطقه و جهان، گفت: امروز ایران یکی از قدرت‌های تأثیرگذار در عرصه بین‌الملل است و شاهد هستیم که در فاصله‌ای کوتاه، شورای امنیت برای بررسی وضعیت ایران چندین نشست برگزار می‌کند و دو قدرت جهانی تلاش می‌کنند که تحریم‌های سابق علیه کشور بازنگردد.

علیزاده با اشاره به آمادگی نظامی جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت‌های هسته‌ای، اظهار کرد: ایران در صورتی که جنگ به مرحله نظامی وارد شود، قطعاً با قدرتی وارد عمل خواهد شد که کشورهایی که به رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه کمک کردند، از اقدام خود پشیمان خواهند شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بومی کشور در حوزه هسته‌ای، گفت: با وجود هزینه‌های سنگین مالی و انسانی که برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای پرداخت شده، رهبر انقلاب اسلامی تأکید دارند که ایران باید حق غنی‌سازی در خاک خود را حفظ کند.

علیزاده افزود: چرا باید ایران با وجود داشتن منابع انسانی، اورانیوم، زیرساخت و فناوری، از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محروم باشد اما رژیم صهیونیستی که حتی ساخت سلاح هسته‌ای آن نیز اثبات شده، از نظارت‌های بین‌المللی مستثنا باشد؟

وی ادامه داد: جهان غرب نهایت تعامل را با رژیم صهیونیستی دارد اما در مقابل ایران بیشترین تقابل را به‌کار می‌برد.

رئیس انجمن ژئوپلیتیک گیلان در پایان با اشاره به نقش اراده مردم در مقابل تهدیدات دشمن، گفت: تنها موشک‌های ایران نبودند که رژیم صهیونیستی را متوقف کردند، بلکه خواست و اراده ملت نیز در این پیروزی نقش اساسی داشت.

علیزاده همچنین به جنگ اقتصادی علیه کشور اشاره کرد و گفت: در این جنگ تنها نباید از حاکمیت انتظار معجزه داشت؛ هرچند مدیریت اقتصادی در اختیار نظام است، اما مردم نیز باید در حوزه اقتصادی یاری‌گر کشور و مسئولان باشند.