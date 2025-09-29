زاکانی: حفاظت از «اتحاد مقدس» ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در نخستین همایش «جهادگران تبیین» با تبریک هفته دفاع مقدس، دفاع ۸ ساله ملت ایران در برابر دشمن بعثی را نمادی از عزت و افتخار کشور دانست و تصریح کرد: آثار این دفاع در شکل گیری هسته مقاومت در جای جای جهان و در حرکت بیداری اسلامی مشهود است.

وی با اشاره به اینکه ۴۵ سال از آغاز دفاع مقدس می‌گذرد، اظهار داشت: در این جنگ، کشور با ویرانی‌های گسترده و شهادت و جراحت بسیاری از فرزندانش روبرو شد، اما با عزت به پیروزی رسید. این پیروزی، به تعبیر امام خمینی(ره)، منجر به صدور انقلاب شد و امروز لعن و نفرین علیه رژیم صهیونیستی در جهان، نتیجه همان روحیه و تفکر است.

شهردار تهران، روحیه خودباوری، ایمان و تبعیت از ولایت را جوهره اصلی دفاع مقدس برشمرد و بیان کرد: هرکجا این جوهره جلوه کند، توفیقات یکی پس از دیگری محقق می‌شود.

زاکانی با بیان اینکه ما در میانه راه هستیم و روز به روز کار سخت‌تر می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر آماده نباشیم، گرفتار خواهیم شد، اما اگر آماده باشیم، هرچه سختی بیشتر شود، ما رشد می‌کنیم.

وی با تشبیه شرایط کنونی به جنگ احزاب، افزود: در آن جنگ واحد، یک عده شکست خوردند و عده‌ای دیگر به ایمانشان افزوده شد؛ دلیلش آمادگی آنان بود. امروز نیز ما نیاز به آمادگی و حضور در صحنه نیاز داریم.

زاکانی با اشاره به عملکرد مدیریتی‌اش در شهرداری تهران گفت: در آغاز کار، برخی پیش‌بینی می‌کردند که این مدیریت حتی ۲۰ روز دوام نمی‌آورد. اما امروز پس از گذشت چهار سال و ۲۶ روز، ما حتی یک روز نیز محتاج منابع مالی نشدیم، در حالی که منابع مالی ما قابل مقایسه با گذشته نیست.

زاکانی از تسویه نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های انباشته شده شهرداری که از دهه ۸۰ مانده بود خبر داد و اظهار کرد: این امکان فراهم شد تا پروژه‌های بزرگی مانند خرید ۷ هزار دستگاه اتوبوس را کلید بزنیم که تاکنون ۲ هزار دستگاه وارد مدار شده و ۳ هزار دستگاه دیگر تا عید تحویل داده می‌شود. این در حالی است که در کل دوره ۴ ساله قبل(دوره پنجم مدیریت شهری)، تنها ۱۳۴ دستگاه اتوبوس خریداری شده بود.

شهردار تهران با بیان اینکه مهمترین دستاورد این دوره «تغییر رویکرد» است، اظهار کرد: تغییر رویکرد از توجه صرف به کالبد شهر به توجه توأمان به «روح شهر» یعنی سبک زندگی و «جسم شهر» یعنی کالبد شهر، مهمترین نکته این چهار سال بود.چه است. ما برخلاف مسیر ریل‌گذاری شده برای توسعه سبک زندگی غربی در دهه ۷۰ حرکت کردیم.

زاکانی به موضوع بازسازی پس از خسارات جنگ ۱۲ روزه هم پرداخت و تاکید کرد: کار بازسازی در تهران با سرعت و اتکا به ظرفیت مردم انجام شد و تا امروز ۹۹ درصد کار تعیین تکلیف شده است. به طوری که حدود ۵۳۰۰ واحد با آسیب‌های خرد (مانند آسیب پنجره و شیشه) ۱۰۰ درصد بهسازی شده است. همچنین ۲۳۰۰ واحد با آسیب‌های اساسی (دیوارها) ۱۰۰ درصد تعیین تکلیف شده‌اند. برای حدود ۶۷ واحد نیز عملیات مقاوم‌سازی آغاز شده است.

شهردار تهران با بیان اینکه برای ۵ درصد خسارات مسکونی (۵ درصد ساختمان‌های آسیب دیده مسکونی بودند) در سطح کشور، دولت ۵۴۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده، اما برای ۹۵ درصد خسارات در تهران، شهرداری حتی یک ریال از دولت دریافت نکرده است.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط روز کشور اظهار داشت: دشمن در حال بهره‌برداری از تمام ابزارهای خود است و برخی ممکن است به دلایل مختلف از جمله «فریفتگی»، «ترس از غرب» یا «تحلیل نادرست صحنه»، از مواجهه صحیح با دشمن اجتناب کنند.

زاکانی با تأکید بر اینکه دشمن از کوتاهی‌های ما استفاده می‌کند، گفت: پس از مقاومت جانانه مردم در برابر فشارها، اکنون تلاش دشمن بر ایجاد «نفاق و شکاف» و «فشار اقتصادی تشدید یافته» برای نومید کردن مردم است.

شهردار تهران رسالت امروز را حفظ انسجام ملی خواند و افزود: کسی حق ندارد کشتی انسجام ملی را سوراخ کند. ما موظفیم «اتحاد مقدس» را همانگونه که رهبر معظم انقلاب خواسته‌اند، حفظ کنیم.

وی در پایان با بیان اینکه اگر «اتحاد مقدس»، «شکست جنگ شناختی»، «جهاد تبیین» و «جهاد خدمت‌گزاری» در تمامی رویکردها و برنامه های مان مورد تاکیدباشد، دشمن نمی‌تواند طمع به این کشور داشته باشد، گفت: ما باید همزمان گره ذهنی مردم در جنگ شناختی و گره زندگی مردم در خدمت‌رسانی را باز کنیم. عبور از این گردنه سخت است، اما به فضل الهی حتمی است.