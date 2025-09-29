سردار فدا: وظیفه امروز جهاد تبیین و امیدآفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار مجتبی فدا شامگاه یکشنبه در مراسم یادواره شهدا اردستان اظهار کرد: جنگ از جانب استکبار جهانی بر جمهوری اسلامی تحمیل شد، امام راحل فرماندهی و مدیریت جنگ هشت ساله را برعهده داشت و نقش مردم در عنوان معنویت و اقتدار بود.

وی افزود: دشمنان در این جنگ در فکر بودند یک هفته‌ای ایران را نابود کنند و گمان می‌کردند که مسائل اقتصادی به زندگی مردم فشار آورده و بین مردم و مسوولان فاصله افتاده اما نتوانستند با این جنگ بین مردم و مسئولین جدایی بیاندازند.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان خاطرنشان کرد: هدف اصلی و راهبردی دشمن سقوط جمهوری اسلامی بود همچنین رژیم صهیونیستی اهداف دیگری از جمله از بین بردن صنعت هسته‌ای و توان موشکی نظام اسلامی را داشت.

وی تصریح کرد: ۲۴ هزار شهید استان اصفهان، انگیزه و روحیه رشادت آنان در قلب این رزمندگان و شهدای جنگ ۱۲ روزه زنده شد، نیروهای مردمی داوطلبانه در این جنگ به کمک آمدند و علی‌رغم شهادت بسیاری از افراد، برگ برنده به سمت نظام ایران چرخید.

فدا بیان کرد: مردم اسرائیل از موشک های ایران فرار می‌کردند، سرخوردگی، عدم موفقیت و عدم پیروزی قاطع روحیه ناامیدی را در دل ساکنین سرزمین‌های اشغالی ایجاد کرد، ولایت فقیه از هویت، اعتبار و قدرتی برخوردار است که می‌تواند جمهوری اسلامی را پیروز میدان کند.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان ادامه داد: به برکت شهدا، اقتدار ایران در جهان ثابت شده و چشم جهان اسلام و مقاومت به جمهوری اسلامی است، در جنگ دوازده روزه حضور مردم حماسه ای را در دفاع از نیروهای مسلح رقم‌زدند که دشمن را به تعجب واداشت.

وی تاکید کرد: وظیفه امروز جهاد تبیین و امیدآفرینی است، باید مراقب بود فضای مجازی و تبلیغات دورغین، ناامیدی در مردم ایجاد نکند، نقطه ثقل انقلاب و نظام حرکت در مسیر رهبری است.