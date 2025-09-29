به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، نمایشگاه دارویی هند (CPHI & PMEC India) یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نمایشگاه‌های صنعت داروسازی در هند و منطقه اقیانوسیه است. این نمایشگاه، حوزه‌های مواد اولیه دارویی و فرمولاسیون نهایی، ماشین‌آلات دارویی، تجهیزات آزمایشگاهی، تست و اعتبارسنجی را دربرمی‌گیرد.

نمایشگاه CPHI ۲۰۲۵ از ۴ تا ۶ آذر ۱۴۰۴ در مرکز نمایشگاهی شهر دهلی برگزار می‌شود.

با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، هیات تجاری و فناوری شامل شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه دارویی به این نمایشگاه اعزام می‌شوند. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانند به نشانی inif.ir/web/guest/cphi-india-۲۰۲۵ مراجعه کنند.

به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی حضور در این هیات تجاری و فناوری تا روز جمعه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۴ فرصت دارند در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی ghazaal.inif.ir ثبت‌نام کنند و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۵۴۰۲۵۲ تماس بگیرند.

یکی از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان برای بازاریابی محصولات خود در بازارهای صادراتی، حمایت از اعزام هیات‎‌های تجاری و فناوری ایرانی (شرکت‌های دانش‌بنیان) و پذیرش هیات‌های تجاری و فناوری خارجی است.