  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

پوشش‌ بیمه‌ای و تضمینی صندوق ضمانت صادرات ۱۰۰ درصد رشد کرد

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، از رشد ۱۰۰ درصدی پوشش‌های بیمه‌ای و تضمینی این صندوق در شش‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فتح‌الهی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار کرد: تعداد شرکت های تحت پوشش صندوق طی این دوره با رشد ۲۲۱ درصدی مواجه بوده است. این رشد قابل توجه نشان‌دهنده استقبال صادرکنندگان از خدمات صندوق و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به ابزارهای بیمه‌ای و تضمینی است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: میزان پوشش بیمه‌ای در شش‌ماهه اول سال جاری ۱۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.

به گفته وی، این افزایش دو برابری بیانگر نقش فعال صندوق در حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور است.

بر اساس اعلام وزارت صمت، فتح‌الهی تأکید کرد: رشد ارائه خدمات بیمه‌ای و تضمینی صندوق، امنیت بیشتری برای صادرکنندگان در مقابل ریسک‌های تجاری و سیاسی فراهم می‌کند و زمینه گسترش حضور کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای بین‌المللی را هموار می‌سازد.

سمیه رسولی

