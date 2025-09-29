کارزار برخورد با نورهای غیرمجاز، ۵ هزار امضا جمع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارزار مردمی برای جریمه ۱۰ میلیونی رانندگان استفاده‌کننده از نورهای غیراستاندارد خودرو، با محوریت ارتقای ایمنی جاده‌ای، در مدت کوتاهی توانست بیش از ۵ هزار امضا جمع‌آوری کند و همچنان در حال جذب مشارکت شهروندان است.

این کارزار که برای نخستین بار از سوی یک برنامه تلویزیونی آغاز شد، با هدف کاهش تصادفات جاده‌ای و جلوگیری از خطرات ناشی از رانندگی پرخطر رانندگان متخلف، مورد توجه قرار گرفته است. در متن کارزار آمده است که جریمه ۱۰ میلیون تومانی شامل خودروهایی با چراغ‌های استاندارد کارخانه‌ای نمی‌شود و تنها رانندگانی را هدف قرار می‌دهد که با نصب نورهای غیرمجاز، دید رانندگان مقابل را مختل کرده و موجب افزایش خطر تصادف، به ویژه در شب، می‌شوند.

حامیان این کارزار معتقدند که برخورد قانونی و بازدارنده، گامی ضروری برای ارتقای فرهنگ رانندگی و حفظ جان شهروندان است و تأکید دارند که صرفاً آموزش و تذکر نمی‌تواند این تخلف گسترده را مهار کند.

این کارزار دومین اقدام مشابه در این حوزه به شمار می‌رود و کارشناسان ایمنی ترافیک بارها نسبت به خطرات هدلایت‌ها و نورهای غیرمجاز هشدار داده‌اند.

علاقه‌مندان می‌توانند با امضای این کارزار، صدای خود را برای تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر در حوزه ایمنی جاده‌ها به گوش مسئولان برسانند.