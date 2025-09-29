عصر فردا؛ بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس و اعضای هیئت رئیسه، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و جمعی از نمایندگان برگزار شد.

وی ادامه داد: در این نشست که با هدف بررسی موضوعات مهم و جاری کشور تشکیل شد، محور اصلی جلسه به بررسی ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اختصاص یافت. در این خصوص، گزارش واصله از شورای عالی راهبری برنامه هفتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، عصر فردا (سه‌شنبه) جلسه‌ای در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد که در آن، گزارش مذکور تبیین و ماده ۱۱۸ به صورت دقیق تشریح و بررسی خواهد شد.

وی اظهار کرد: این گزارش روز یکشنبه (۶ مهر ماه) در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و به منظور بررسی دقیق‌تر، به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع شد. پس از بررسی احکام مرتبط توسط این کمیسیون‌ها، نتایج حاصله به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال می‌شود. در نهایت، کمیسیون برنامه و بودجه گزارش نهایی را در سامانه قانون‌گذاری بارگذاری خواهد کرد. طبق برنامه، این گزارش قرار است در جلسه علنی روز ۲۰ آبان ماه مورد بررسی و تصمیم‌گیری نهایی قرار گیرد.

گودرزی با تأکید بر اهمیت بررسی دقیق ماده ۱۱۸، ابراز امیدواری کرد که نتایج این جلسات نقش مؤثری در ارتقای فرآیند قانون‌گذاری و پیشبرد اهداف برنامه هفتم توسعه کشور داشته باشد.