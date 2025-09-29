  1. سیاست
عصر فردا؛ بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم در مجلس

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: عصر فردا گزارش عملکرد یک ساله دولت در اجرای قانون برنامه هفتم در مجلس بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس و اعضای هیئت رئیسه، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و جمعی از نمایندگان برگزار شد.

وی ادامه داد: در این نشست که با هدف بررسی موضوعات مهم و جاری کشور تشکیل شد، محور اصلی جلسه به بررسی ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اختصاص یافت. در این خصوص، گزارش واصله از شورای عالی راهبری برنامه هفتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، عصر فردا (سه‌شنبه) جلسه‌ای در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد که در آن، گزارش مذکور تبیین و ماده ۱۱۸ به صورت دقیق تشریح و بررسی خواهد شد.

وی اظهار کرد: این گزارش روز یکشنبه (۶ مهر ماه) در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و به منظور بررسی دقیق‌تر، به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع شد. پس از بررسی احکام مرتبط توسط این کمیسیون‌ها، نتایج حاصله به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال می‌شود. در نهایت، کمیسیون برنامه و بودجه گزارش نهایی را در سامانه قانون‌گذاری بارگذاری خواهد کرد. طبق برنامه، این گزارش قرار است در جلسه علنی روز ۲۰ آبان ماه مورد بررسی و تصمیم‌گیری نهایی قرار گیرد.

گودرزی با تأکید بر اهمیت بررسی دقیق ماده ۱۱۸، ابراز امیدواری کرد که نتایج این جلسات نقش مؤثری در ارتقای فرآیند قانون‌گذاری و پیشبرد اهداف برنامه هفتم توسعه کشور داشته باشد.

زهرا علیدادی

