پرداختی های بیمه سلامت استان تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نظام آرمند، با اشاره به پرداخت مبلغ ۸۷۸ میلیارد تومان بابت مانده مطالبات سال ۱۴۰۳ مؤسسات دانشگاهی، افزود: این پرداخت‌ها شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، علوم بهزیستی و همچنین بیمارستان‌های قلب شهید رجایی، قلب تهران و مسیح دانشوری است که بدین ترتیب پروسه تسویه اسناد سال ۱۴۰۳ این مراکز به اتمام رسیده است.

وی همچنین از پرداخت مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان به بیمارستان‌های غیر دولتی دانشگاهی (خصوصی و نهادهای عمومی) و تسویه ۲۰۰ میلیارد تومان بابت مانده اسناد فروردین و اردیبهشت داروخانه‌های خصوصی خبر داد و گفت: مجموع پرداختی‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون به مؤسسات دانشگاهی بالغ بر ۷,۱۲۳ میلیارد تومان و به مؤسسات غیر دانشگاهی بیش از ۳,۴۷۷ میلیارد تومان رسیده است که این رقم شامل تسویه اسناد اسفند ۱۴۰۳ نیز هست.

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه سلامت استان تهران، درباره پرداخت‌های سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: تا پایان اردیبهشت سال جاری، مبلغ ۳۴۶ میلیارد تومان به مؤسسات دانشگاهی و خصوصی پرداخت شده که عمدتاً مربوط به داروخانه‌های خصوصی، پزشکان و مراکز دیالیز مستقل است.

آرمند تأکید کرد: تلاش ما بر این است که روند پرداخت مطالبات با سرعت و دقت بیشتری ادامه یافته و حمایت کامل از مؤسسات دانشگاهی و غیردانشگاهی به منظور ارتقای خدمات درمانی در کشور فراهم شود.