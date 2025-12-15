به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، زالزالک یا سرخه ولیک میوه‌ای کوچک از خانواده کراتاگوس است که درختان و درختچه‌های آن در مناطق مختلف اروپا، آسیا و آمریکای شمالی رشد می‌کنند. این میوه قرمز رنگ، قرن‌هاست در طب سنتی چین و دیگر کشورها برای درمان مشکلات قلبی و گوارشی به کار می‌رود و امروزه نیز مکمل‌های دارویی آن در داروخانه‌ها به فروش می‌رسند.

زالزالک سرشار از ترکیبات پلی‌فنلی است؛ موادی که با خاصیت آنتی‌اکسیدانی خود از سلول‌ها در برابر رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کنند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند مصرف این ترکیبات می‌تواند خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها، دیابت نوع ۲، بیماری‌های قلبی، آسم و پیری زودرس پوست را کاهش دهد.

زالزالک؛کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی

عصاره زالزالک ممکن است التهاب مزمن را کاهش دهد؛ عاملی که در بروز بیماری‌هایی مانند دیابت، آسم و برخی سرطان‌ها نقش دارد. ترکیب «ویتکسین» موجود در برگ‌های زالزالک نیز در کاهش التهاب و بهبود پاسخ ایمنی بدن مؤثر گزارش شده است.

زالزالک به‌ویژه به‌دلیل نقش سنتی خود در درمان نارسایی قلبی شناخته می‌شود و نتایج چندین مطالعه علمی نشان می‌دهد مصرف عصاره این گیاه می‌تواند عملکرد قلب را بهبود بخشد و علائمی مانند تنگی نفس و خستگی را کاهش دهد. با این حال، متخصصان تأکید دارند مصرف آن باید تحت نظر پزشک انجام شود، زیرا ممکن است با داروهای قلبی تداخل داشته باشد.

سپر گیاهی در برابر التهاب

پژوهش‌ها نشان می‌دهد ترکیب عصاره زالزالک با منیزیم و گل خشخاش کالیفرنیایی می‌تواند علائم اضطراب را کاهش دهد. هرچند نقش دقیق زالزالک در این فرآیند هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است، محققان معتقدند عوارض جانبی آن نسبت به داروهای شیمیایی کمتر است.

خواص آنتی اکسیدان های زالزالک

زالزالک دارای آنتی اکسیدان‌های زیادی است که با رادیکال‌های آزاد موجود در بدن مبارزه می‌کند و رادیکال‌های آزاد موجود در بدن اگر به صورت کنترل شده در نیایند باعث می‌شود که بیماری‌های مختلف فرد را درگیر کند. رادیکال‌های آزاد باعث می‌شود که پیری زودرس رخ داده و بیماری‌های قلبی افزایش پیدا کند.

درمان استرس و افسردگی

در طب سنتی از زالزالک برای درمان اختلالات روانی مانند اضطراب و استرس و افسردگی استفاده می‌شود و زالزالک برای درمان پرفشاری خون بسیار موثر است، کسانی که اضطراب دارند می‌توانند زالزالک را در رژیم غذایی خود قرار دهند.

زالزالک با تاثیر گذاری بر روی سطح هورمون‌ها باعث می‌شود که تنش‌های روحی و جسمی برطرف شود. شاید جالب باشد که بدانید که در زمان‌های گذشته از این خوراکی خوشمزه به عنوان درمان دلشکستگی استفاده می‌شود. شما می‌توانید زالزالک را در رژیم روزانه خود بگنجانید.

درمان نارسایی‌های قلبی

زالزالک برای درمان نارسایی‌های قلبی بسیار مفید است، نارسایی قلب بیماری است که در آن پمپاژ خون به دیگر اعضای بدن به درستی انجام نمی‌شود و مطالعات نشان می‌دهد که زالزالک باعث درمان نارسایی قلبی می‌شود.

زالزالک باعث می‌شود تا نارسایی قلبی در مرحله یک و دو برطرف شود و همچنین زالزالک می‌تواند برای درمان خستگی و تنگی نفس مفید باشد، زالزالک را می‌بایست به همراه داروهای نارسایی قلبی مصرف کنید تا تاثیر آن دوچندان شود.

زالزالک ممکن است با برخی داروها از جمله داروهای قلب، رقیق‌کننده خون و داروی دیگوکسین تداخل داشته باشد و موجب افزایش خطر مسمومیت قلبی شود، همچنین در برخی افراد مصرف آن می‌تواند باعث تعریق، سردرد، خواب‌آلودگی، تپش قلب یا اختلال گوارشی خفیف شود.

زالزالک گیاهی از خانواده رز است که سرشار از ویتامین‌های گروه B و ویتامین C می‌باشد. زالزالک یکی از گیاهان دارویی بسیار قدیمی در اروپا است. گل، برگ و میوه زالزالک همگی مصارف درمانی دارند. مواد شیمیایی موثر موجود در زالزالک عبارت‌اند: از فلاوونوئیدها، آنتوسیانیدین‌ها، پروآنتوسیانیدین‌ها و... که همگی از آنتی‌اکسیدان‌های بسیار موثر و قوی می‌باشند که حساسیت رگ‌های خونی را کاهش می‌دهند و از آسیب عوامل مخرب ایجادکننده اکسیداسیون (مانند آلودگی‌ها، دود سیگار، مواد شیمیایی موجود در غذاها و...) در رگ‌ها جلوگیری می‌کنند.



در نتیجه فعالیت این آنتی‌اکسیدان‌ها، میزان گرفتگی عروق کاهش می‌یابد و غذا رسانی به سلول‌های قلبی تسهیل می‌شود، در نتیجه منجر به بهبود جریان خون قلبی و نهایتاً بهتر شدن عملکرد ماهیچه‌های قلب می‌گردد که خستگی را کاهش می‌دهد و بسیاری از دردهای آنژینی را تسکین می‌بخشد.





زالزالک و بیماری‌های قلبی

زالزالک برای برطرف کردن مشکلات قلبی خفیف مناسب است. عصاره برگ‌ها، گل و میوه این گیاه باعث افزایش انقباض ماهیچه‌های قلبی و ضربان قلب می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد مصرف زالزالک باعث افزایش جریان خون و بهبود دردهای آنژینی (درد در ناحیه قفسه سینه) می شود ، زیرا علت دردهای آنژینی عدم دریافت خون سرشار از اکسیژن توسط قلب است؛ و مواد شیمیایی موثر موجود در زالزالک با افزایش جریان خون عروق کرونر قلبی، اکسیژن مورد نیاز این سلول‌ها را تامین و از این دردها جلوگیری می‌کنند.

در ضمن زمانی که قلب توانایی خود برای پمپاژ خون به سمت اعضای بدن را از دست می‌دهد که در اکثر مواقع به علت سکته قلبی می‌باشد، مصرف زالزالک بسیار مناسب است.

زالزالک باعث کم شدن فشارخون در افراد می‌شود. همچنین از افت فشار نیز جلوگیری می‌کند و در حقیقت فشارخون را تعدیل می‌کند و همچنین باعث کاهش فشارخون در بیماران دیابتی نیز می‌شود.



زالزالک در مواجهه با استرس و بی‌خوابی

دم کرده زالزالک برای مشکلات عصبی کاربرد دارد؛ زیرا عواملی را که در برابر جریان خون مقاومت می‌کنند، کاهش می‌دهد و فشارخون را کم می‌کند. همین عامل باعث کاهش استرس می‌شود. همچنین دمنوش زالزالک تازه یکی از بهترین گزینه‌ها برای افزایش زمان خواب آرامش‌بخش است.





بهبود کلسترول بالا با زالزالک

مطالعات نشان می‌دهد مصرف زالزالک LDL کلسترول یا همان کلسترول بد را در جریان خون کاهش می‌دهد و نیز منجر به کاهش تولید کلسترول در کبد افرادی که رژیم غذایی سرشار از کلسترول دارند، می‌شود. سرکه زالزالک از عوامل اصلی کاهش کلسترول و تری‌گلیسیرید در بدن است.

زالزالک میوه‌ای ارزشمند با خواص بالقوه برای سلامت قلب و اعصاب است، اما مصرف خودسرانه آن به‌ویژه در بیماران قلبی توصیه نمی‌شود و پزشکان تأکید دارند پیش از استفاده از هرگونه مکمل گیاهی حاوی کراتاگوس، مشورت با پزشک یا داروساز ضروری است.