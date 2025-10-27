به گزارش خبرگزاری مهر، دومین کنگره انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران با حضور برجسته‌ترین اساتید قلب و عروق از داخل و خارج کشور برگزار می‌شود.

این رویداد علمی بزرگ از ۷ تا ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های هتل قلب انستیتو قلب و عروق شهید رجایی تهران برگزار خواهد شد و دارای بالاترین امتیاز بازآموزی برای پزشکان، متخصصان و فوق‌تخصصان قلب و عروق است.

دومین کنگره انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران، به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین رویدادهای علمی حوزه قلب و عروق کشور، از تاریخ ۷ تا ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های هتل قلب انستیتو قلب و عروق شهید رجایی برگزار می‌شود. این کنگره با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی، تبادل تجربیات بالینی و معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فناوری‌های نوین در حوزه اینترونشنال کاردیولوژی (درمان‌های مداخله‌ای قلب) برگزار خواهد شد.

در دومین دوره این کنگره، جمعی از اساتید و چهره‌های برجسته قلب و عروق از ایران و دیگر کشورهای پیشرو در این حوزه حضور خواهند داشت و در قالب سخنرانی‌ها، لایو کیس، پنل‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های علمی، به بررسی تازه‌ترین روش‌ها و تکنیک‌های درمانی روز دنیا خواهند پرداخت.

ریاست این کنگره را سیف‌الله عبدی، دبیری علمی را هاشم سزاوار و دبیری اجرایی را محسن معدنی برعهده دارند. برگزاری این کنگره، فرصتی ارزشمند برای جامعه علمی و پزشکی کشور است تا ضمن آشنایی با آخرین رویکردهای بین‌المللی، به ارتقای کیفیت خدمات درمانی در حوزه قلب و عروق کمک کند.

به گفته برگزارکنندگان، دومین کنگره انجمن اینترونشنال کاردیولوژی با هدف توسعه آموزش‌های تخصصی و تقویت همکاری‌های علمی میان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی طراحی شده است و به دلیل برخورداری از حداکثر امتیاز بازآموزی، مورد استقبال گسترده پزشکان و متخصصان این حوزه قرار گرفته است.