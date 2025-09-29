  1. استانها
اهدای تجهیزات پزشکی به ارزش یک میلیارد ریال به هلال‌احمر بیرجند

بیرجند- طی مراسمی خانواده «مرحومه ملیحه عباسی» تجهیزات پزشکی به ارزش یک میلیارد ریال به بانک امانات تجهیزات پزشکی این شهرستان اهدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی پیش از ظهر دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان، خانواده مرحومه ملیحه عباسی با اهدای تجهیزات پزشکی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان، قدم بلندی در جهت کمک به بیماران نیازمند برداشتند.

حسین ذاکریان، رئیس جمعیت هلال‌احمر بیرجند، در این مراسم با تقدیر از این اقدام خداپسندانه، اظهار داشت: این تجهیزات ارزشمند در بانک امانات تجهیزات پزشکی هلال‌احمر قرار گرفته و در اختیار بیماران نیازمند قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه بانک امانات تجهیزات پزشکی با هدف کاهش آلام دردمندان راه‌اندازی شده و هم‌اکنون پنج مرکز فعال در خانه‌های هلال شهرستان دارد، افزود: اقدام خانواده عباسی نمونه‌ای درخشان از فرهنگ نوعدوستی و سرمایه‌ای اجتماعی برای جامعه ما است.

رئیس هلال‌احمر بیرجند بیان کرد: این حرکت می‌تواند الگویی برای دیگر خانواده‌ها باشد تا با گرامیداشت یاد عزیزان ازدست‌رفته خود، در قالب یاری‌رسانی به همنوعان، نام آنها را جاودانه کنند.

