به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید هاشمی حسینی‌المدنی یکشنبه شب در آیین اختتامیه دوره آموزشی منطقه‌ای ویژه فرماندهان و مربیان تیم‌های دادرس پیشرفته در خراسان شمالی که در دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: هر زمان که کار به جوانان در حوزه‌های مختلف واگذار شده، به بهترین شکل انجام شده و کار توسط جوانان دشوار نیست.

وی افزود: اعضای جمعیت هلال‌احمر باید توانمند باشند و تیم‌های دادرس برای روزهای سخت آماده شوند و این تیم‌ها در رزمایش‌ها و مانورها تمرین کرده و قوی می‌شوند.

حسینی‌المدنی همچنین عنوان کرد: اعضای هلال‌احمر باید برای هرگونه بلایا آماده باشند تا در دوران سخت بتوانند به مردم کمک کنند.