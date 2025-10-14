به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کاوسی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح ارمغان مهر خبر داد و افزود: در راستای اجرای این طرح هزار و ۷۱۷ بسته تحصیلی و پوشاک میان دانشآموزان ۹ شهرستان استان توزیع شد.
وی با بیان اینکه این کالاها به ارزش هفت میلیارد و ۲۰۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال تهیه و اهدا شده است، گفت: این بستهها شامل کیف، دفتر، خودکار، مداد، مداد رنگی، پرگار و سایر لوازمالتحریر ضروری به همراه کفش و البسه بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح، حمایت از تحصیل دانشآموزان نیازمند، ارتقای انگیزه تحصیلی در میان کودکان و نوجوانان و کاهش نابرابریهای آموزشی در سطح استان است.
وی با اشاره به اینکه طرح ارمغان مهر هر ساله با محوریت معاونت داوطلبان در آستانه سال تحصیلی اجرا میشود، افزود: امیدواریم با تداوم چنین برنامههایی، بتوانیم گامی مؤثر در بهبود شرایط آموزشی و تقویت آیندهسازان کشور برداریم تا هیچ دانشآموزی بهدلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل بازنماند.
به گفته کاوسی، در قالب این طرح، کمکهای نقدی و غیرنقدی مردمی برای تهیه لوازمالتحریر و اقلام مورد نیاز دانشآموزان جمعآوری و در میان دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار توزیع میشود.
