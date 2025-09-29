پیدا شدن مرد مفقود شده در جنگل قُلقُلی بندرگز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: ساعت ۹:۳۰ صبح امروز دوشنبه ۷ مهر ماه، گزارشی مبنی بر مفقودی یک مرد در محدوده جنگل قُلقُلی بندرگز از سوی اورژانس به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای هلال‌احمر با هماهنگی پلیس ۱۱۰ به محل اعزام شدند و پس از سازماندهی در قالب تیم‌های جست‌وجو، عملیات آغاز شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: امدادگران موفق شدند مرد مفقود شده را در فاصله کوتاهی از شروع عملیات پیدا کنند.

وی ادامه داد: این مرد ۴۳ ساله که برای رساندن یک گروه گردشگر به مناطق جنگلی بندرگز عزیمت کرده بود، در مسیر بازگشت راه خود را گم کرده بود که توسط امدادگران هلال‌احمر و با همراهی کوهنوردان داوطلب و عوامل انتظامی پیدا شد.

سلیمی اظهار کرد: در این عملیات هفت نیروی عملیاتی در قالب دو تیم با به‌کارگیری دو دستگاه خودروی کمک‌دار و سواری از شهرستان بندرگز مشارکت داشتند.