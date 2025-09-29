برنامه دانشگاه امیرکبیر در سه حوزه انرژی، تجارت الکترونیک و هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس سروش به سیاست‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مورد پارک علم و فناوری اشاره کرد و گفت: در این مدت که به عنوان سرپرست این دانشگاه منصوب شدم، سعی کردیم مراکز پارک‌ها محور فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرار بگیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: همواره تاکید داشتم ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر باید در تمامی جلسات مهم به ویژه جلسات هیات رئیسه دانشگاه، سیاست گذاری و برنامه ریزی دانشگاه حضور داشته باشد. همچنین دو جلسه هیات رئیسه دانشگاه را در محل پارک برگزار کردیم.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: برنامه راهبردی دانشگاه که برای سال های ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ پیش بینی شده در سه زمینه انرژی، تجارت الکترونیکی و هوش مصنوعی پررنگ شده است.

سروش با تاکید بر اینکه از ایده‌های مطرح شده توسط پارک علم و فناوری حمایت خواهیم کرد، خاطر نشان کرد: ما در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سیاست‌های پارک علم و فناوری حمایت خواهیم کرد. امیدواریم بتوانیم با کمک این مراکز زیست بوم خود را به زودی تعریف کنیم.