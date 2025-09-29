  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

آیت‌الله نوری همدانی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی را تسلیت گفت

آیت‌الله نوری همدانی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی را تسلیت گفت

قم- مرجع تقلید شیعیان با صدور پیامی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی را تسلیت گفت و برای آن مرحوم علو درجات را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نوری همدانی پیام تسلیتی در پی درگذشت همسر مکرمه آیت الله سید علی سیستانی به شرح ذیل صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید علی سیستانی «مدظله العالی»

سلام علیکم

ارتحال همسر مکرمه و مومنه حضرت مستطاب عالی را به جنابعالی و آقازاده‌های دانشمند و محترم تسلیت عرض می‌نمایم.
رحمت و مغفرت و حشر با اولیای الهی برای آن فقیده سعیده مسئلت می‌کنم و دوام توفیقات روزافزون آن جناب را در تحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم «عجل الله تعالی فرجه الشریف» خواستارم.

