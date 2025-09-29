به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نوری همدانی پیام تسلیتی در پی درگذشت همسر مکرمه آیت الله سید علی سیستانی به شرح ذیل صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید علی سیستانی «مدظله العالی»

سلام علیکم

ارتحال همسر مکرمه و مومنه حضرت مستطاب عالی را به جنابعالی و آقازاده‌های دانشمند و محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

رحمت و مغفرت و حشر با اولیای الهی برای آن فقیده سعیده مسئلت می‌کنم و دوام توفیقات روزافزون آن جناب را در تحت توجهات حضرت بقیه الله الاعظم «عجل الله تعالی فرجه الشریف» خواستارم.