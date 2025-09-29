جانشین سپاه ثارالله: سربازی فرصتی برای تقویت ایمان و مسئولیت پذیری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر بهروز، پیش از ظهر دوشنبه در مراسم روز سرباز که با حضور فرماندهان پاسداران و سربازان وظیفه در ستاد سپاه ثارالله استان کرمان برگزار شد گفت: هفته دفاع مقدس یادآور روزهایی است که مردان این سرزمین با دست خالی اما با قلب‌هایی سرشار از ایمان و روحیه جهادی در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستادند و نگذاشتند حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی در اختیار بیگانگان قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه سربازی صرفاً یک وظیفه اداری یا قانونی نیست، بلکه فرصتی بزرگ برای خودسازی تقویت ایمان و مسئولیت‌پذیری است افزود: شما با پوشیدن لباس مقدس سربازی در حقیقت در صف مدافعان اسلام، انقلاب و ولایت قرار می‌گیرید و این افتخاری است که نصیب جوانان مؤمن این سرزمین شده است.

سردار بهروز، همچنین با اشاره به نقش سپاه پاسداران در عرصه خدمت‌رسانی به مردم خاطرنشان کرد: افتخار بزرگ سپاه این است که در کنار وظیفه پاسداری از انقلاب، در عرصه خدمت به مردم پیشتاز است

وی ادامه داد: شما سربازان در این مسیر می‌توانید بهترین تجربه‌های معنوی، اجتماعی و جهادی را بیاموزید و برای آینده خود ذخیره‌ای ارزشمند فراهم کنید.

جانشین فرماندهی سپاه ثارالله استان کرمان ضمن قدردانی از تلاش سربازان گفت: امروز کشور ما به برکت خون شهدا و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مقتدرانه در برابر دشمنان ایستاده است و این اقتدار بدون حضور جوانان مؤمن انقلابی و سربازانی چون شما ممکن نبود.

بهروز، افزود: امیدوارم در این مدت خدمت مقدس، با ایمان انضباط و تلاش مضاعف سرباز خوبی برای کشور وسرباز واقعی برای امام زمان (عج) باشید.

گفتنی است این مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی و تجلیل از سربازان نمونه سپاه ثارالله به پایان رسید.