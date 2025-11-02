مدرسی: سپاه و روحانیت؛ دو بازوی ولایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی صبح یکشنبه در مراسم «تن‌پوشان» نیروهای سپاه، در جوار امامزاده سیدجعفر محمد (ع)، با تبریک پوشیدن لباس مقدس پاسداری، بر ضرورت وفاداری به اسلام، انس روزانه با قرآن و ارتباط قلبی با اهل‌بیت (ع) تأکید کرد و گفت: لباس سبز سپاه، نماد ایمان، تعهد و مسئولیت در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی در آغاز سخنان خود با نقل حکایتی از ابوسعید ابوالخیر، عارف قرن پنجم هجری افزود: ایمان و عمل صالح در گرو برخاستن و اقدام است و جامعه مؤمن، جامعه‌ای پویاست که در مسیر حق، حرکت و مجاهدت می‌کند.

این استاد برجسته حوزه علمیه، مراسم تن‌پوشان نیروهای سپاه را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: این مراسم را می‌توان به نوعی همانند مراسم تلبس طلاب به لباس روحانیت دانست؛ چراکه لباس سبز سپاه، همچون لباس روحانیت، نشانه تعهد، تقوا و پاسداری از ارزش‌های اسلامی است.

مدرسی با تبریک به نیروهای تازه‌پوش سپاه افزود: این لباس، لباسی مقدس و الهی است که دوشادوش لباس روحانیت، دو بازوی قدرتمند نظام اسلامی را شکل می‌دهد.

استاد شبکه تربیتی صالحین، یکی از الزامات این مسیر را وفاداری به اسلام و قرآن دانست و اظهار کرد: تلاوت روزانه پنجاه آیه قرآن برای مؤمن، آرامش‌بخش و شادی‌آفرین است و انسان را از اضطراب، افسردگی و نگرانی دور می‌کند. انس با قرآن و اهل‌بیت نه به معنای نفی مشکلات، بلکه به معنای آرامش در برابر آنهاست. گاهی نیز دو رکعت نماز هدیه به اهل‌بیت بخوانید تا ارتباط معنوی خود را با خاندان عصمت تقویت کنید؛ چراکه این هدیه، روح انسان را پاک و وجود او را نورانی می‌کند.

آیت‌الله مدرسی با اشاره به فلسفه پوشیدن لباس‌های نمادین در اسلام گفت: همان‌گونه که چهره مؤمن نشانه ایمان اوست، لباس نیز نماد هویت معنوی و دینی انسان است. لباس سپاه همانند پرچم یک کشور، حامل پیام و هویت است؛ هر جا که پرچم ایران یا غزه برافراشته شود، پیام دفاع از مظلوم و مقابله با ظلم را به جهان مخابره می‌کند.

وی سه ویژگی لباس سپاه را انتقال سریع پیام ایمان، دوری از غفلت و شفاف‌سازی هویت باطنی انسان عنوان کرد و گفت: این لباس یادآور وظیفه، انضباط و اصول معنوی است و صاحبان آن باید با نگاه الهی و همت بلند در مسیر آرمان‌های انقلاب حرکت کنند.

رئیس حوزه علمیه مدینه العلم الکاظمیه یزد در ادامه با اشاره به جایگاه سپاه در نظام جمهوری اسلامی گفت: روحانیت و سپاه دو بازوی توانمند ولایت فقیه‌اند. امروز به همان اندازه که انقلاب و رهبری عظمت یافته‌اند، دشمنان نیز در برابر این عظمت صف‌آرایی کرده‌اند، اما سپاه با ایستادگی خود توانسته استقلال و عزت کشور را حفظ کند.