به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی عصر چهارشنبه در جشنواره حضرت علیاکبر (ع)؛تجلیل از سربازان نمونه در رشت اظهار کرد: خدمت سربازی فرصتی ارزشمند برای خودسازی و پذیرش نقشهای اصلی در زندگی است.
فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه دوران جوانی بهترین زمان برای تمرین مسئولیتپذیری و شکلگیری شخصیت اجتماعی افراد است، افزود: سربازان میتوانند در این مسیر تجربههای مهمی برای آینده خود ذخیره کنند
وی با اشاره تلاش دشمنان برای دلسردی نسل جوان از انقلاب دلسرد، گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها بر نقش جوانان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تأکید کردهاند، شما سربازان جوان باید با تقویت روحیه وطندوستی و میهنپرستی، نقشههای دشمنان را نقش بر آب کنید.
سردار دامغانی حضور سربازان در تمامی عرصه مقابله با توطئههای دشمن نماد امید و مقاومت بیان کرد.
وی جشنواره حضرت علیاکبر (ع) را یادآور جایگاه جوانان در فرهنگ اسلامی و انقلابی بیان کردو افزود: تقدیر از سربازان نمونه در در راستای ارزش گذاری ایثار، نظم و همکاری در جامعه است.
فرمانده سپاه قدس گیلان سربازان ایثارگر و نمونه را سرمایههای ارزشمند کشور دانست و تصریح کرد: سربازان نمونه باید با روحیهای سرشار از ایمان و مسئولیتپذیری، آیندهای روشن برای ایران اسلامی رقم بزنند.
به گزارش مهر در این مراسم از ۵۰ سرباز نمونه لشکر عملیاتی ۱۶ قدس گیلان در عرصههای مختلف تجلیل بعمل آمد
