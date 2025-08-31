به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه ثارالله استان کرمان آمده است: به استحضار مردم شریف استان کرمان می‌رساند مراسمات تشییع و تدفین شهید مدافع اقتدار و امنیت سرهنگ پاسدار رحیم محمدی در شهر کرمان صبح روز دوشنبه دهم شهریور ماه ۱۴۰۴ مصادف با سالگرد شهادت امام حسن عسکری (ع) ساعت ۸ از میدان بسیج تا حسینیه ثارالله برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع این شهید در شهرستان زرند صبح روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ساعت ۷:۳۰ از چهار راه شهید باهنر تا مصلی امام علی (ع) برگزار و در ادامه پیکر مطهر شهید جهت خاکسپاری به زادگاهش گلزار شهدای روستای طالقانی زرند منتقل خواهد شد.

معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه ثارالله استان کرمان از عموم مردم شهید پرور استان کرمان، به ویژه شهرهای کرمان و زرند برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین شهید مدافع اقتدار و امنیت سرهنگ پاسدار رحیم محمدی دعوت کرده است.