عباسقلی زاده: شهدا سرنوشت کشورمان را عوض کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اصغر عباسقلی زاده روز دوشنبه در یادواره ۲۲۰ شهید شهرستان هشترود، برگزاری یادواره‌های شهدا را بهترین فرصت برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام و منویات رهبری دانست و افزود: امروز به خاطر خون مطهر همین شهدا و ایثارگران کشور ما در مقابل اهریمنان و توطئه‌های دشمنان بیمه شده است.

وی اظهار کرد: عزت و عظمت مردم ایران اسلامی در سایه از جان گذشتگی‌های شهدای والامقام بوده و ما باید قدردان رشادت های آنها باشیم.

عباسقلی زاده ولایت مداری، تکلیف محوری و اتحاد و یکپارچگی شهدا با مردم و خادم مردم بودن را مهم‌ترین شاخص و عامل شکل‌گیری شخصیت آنها برشمرد و با اشاره به تلاش دشمنان در فضای مجازی برای شکست انقلاب اسلامی، یادآور شد: مسیر شهدا ما را از گزند این ترفندها نگه خواهد داشت.

وی ادامه داد: دشمن با ایجاد شبهه و شایعه‌سازی در صدد ضربه زدن به آرمان‌های انقلاب و اسلام است و راه مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان، مجاهدت، ایستادگی همراه با قدرت، شجاعت و حضور در صحنه‌های انقلاب است.

عباسقلی زاده با بیان اینکه شهدا سرنوشت کشورمان را عوض کردند و عزت و جایگاه رفیع خودشان و اقتدار کشور را به برکت ولایت رقم زدند، گفت: جهانیان در برابر قدرت و پیشرفت ایران بهت‌زده هستند و ملت با اطاعات از فرامین ولی فقیه، همدلی و وحدت تلاش بدخواهان و دشمنان را سرکوب کردند.