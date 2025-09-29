  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

میرجعفریان: مدیریت علمی آب، شرط بقا و توسعه کشاورزی استان تهران است

تهران- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت آب گفت: باید با استفاده از روش‌های نوین آبیاری و نگاه بلندمدت، از هدررفت منابع جلوگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین میرجعفریان، عصر دوشنبه در دومین جلسه کارگروه استانی ماده ۱۱ آب کشاورزی که با حضور مدیران ارشد حوزه کشاورزی، محیط زیست و منابع آب استان در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری تهران برگزار شد، با اشاره به محدودیت جدی منابع آبی استان اظهار داشت: «ادامه روش‌های سنتی آبیاری پاسخگوی نیازهای امروز نیست. باید با مدیریت علمی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ضمن حفظ بهره‌وری کشاورزی، مانع هدررفت منابع آبی شویم.

وی راهبرد اصلی مدیریت آب را نگاه بلندمدت و پایدار دانست و افزود: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، برنامه‌ریزی برای استفاده از پساب در کشاورزی، بهینه‌سازی الگوی مصرف و آموزش بهره‌برداران از جمله اقداماتی است که باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد. آینده کشاورزی استان وابسته به موفقیت ما در این حوزه است.

معاون استاندار تهران همچنین بر هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی با سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد و گفت: ضروری است طرح جامع توسعه آبیاری نوین و تعیین سهم شهرستان‌ها از آب کانال محمدیه تدوین و در جلسات بعدی ارائه شود.

