به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور در آیین گشایش نمایشگاه «روایتگران ایران کهن» که پیش از ظهر امروز در موزه ملی ایران برگزار شد، ضمن اشاره به همزمانی هفته دفاع مقدس و هفته گردشگری گفت: جنگ تحمیلی چه ۸ ساله و چه ۱۲ روزه هر دو شباهتهایی با هم داشتند.
وی در ادامه شباهتها را چنین برشمرد: هر دو جنگ غافلگیرانه بود. در هر دو جنگ آمریکا ورود کرد، در دفاع مقدس اطلاعات جاسوسی در اختیار دشمن قرار داد و در جنگ اخیر، تأسیسات هستهای ما را بمباران کرد. همچنین جاسوسان و منافقین در هر دو جنگ ایفای نقش مخرب داشتند.
معاون میراثفرهنگی کشور در ادامه به موضوع حفاظت از اشیاء موزهای و آثار فرهنگیتاریخی در جنگ ۱۲ روزه پرداخت و افزود: در همان ساعت اولیه جنگ، همکاران ما در موزهها، بهصورت شبانهروزی مستقر شدند تا بتوانند آثار و اشیائی که از نیاکانمان به جا مانده و متعلق به ملت ایران است را مانند جانشان، حفظ و حراست کنند.
دارابی ادامه داد: خوشبختانه از میراثفرهنگی و آثار موزهای خود در حد وسعمان صیانت کردیم.
وی به درخواست متعدد رسانهها برای مستندسازی از موزهها اشاره کرد و افزود: طبیعی است زمان جنگ، محدودیتها و پروتکلهای خود را دارد و رسانهها برای ثبت و ضبط این تصاویر مشتاق باشند اما امنیت آثار مقدم بر همه آنهاست.
دارابی با اشاره به پرسش برخی رسانهها پیرامون بازگرداندن الواح هخامنشی گفت: انتظار از رسانهها این است که ملاحظات را مدنظر داشته باشند تا روابط علمی با روابط سیاسی خدشهدار نشود.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور گفت: توسعه فعالیتهای موزههای با دیگر کشورها را دنبال کردیم و نمایشگاه «شکوه ایران باستان» و «سرزمین مهر» از جمله آنهاست.
وی یادآور شد: طبق برنامه توسعه هفتم، تعداد موزههای ما باید هزار موزه افزایش یابد و این سیاست را با جدیت دنبال میکنیم.
نمایشگاه «روایتگران ایران کهن» گزیدهای از آثار موزه ملی ایران، امروز، دوشنبه ۷ مهرماه افتتاح شد و با اعلام قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، بازدید از آن تا پایان هفته جاری رایگان است.
