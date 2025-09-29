  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با خانواده شهید حاجی‌زاده دیدار کرد

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور به مناسبت هفته دفاع مقدس، با خانواده سردار شهید حاجی زاده دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در دیدار با خانواده سردار سرافراز شهید حاجی زاده، خطاب به مادر شهید، گفت: باید به خانواده حاجی زاده تبریک گفت که چنین گوهر نابی را در دامان خود رشد و پرورش داده و تقدیم خدا کردند، شهادت سعادتی است که نصیب هر کسی نمی‌شود و قطعاً نتیجه لقمه حلالی است که پدر مرحوم ایشان سر سفره آوردند و دامن پاک شما که چنین فرزندانی تربیت کرده‌اید.

وی افزود: هدف از حضور در منزل شهدا، استفاده و بهره گرفتن از آن مکانی است که شهید در آن فضا رشد و تربیت شده و نشستن در کنار خانواده شهید و مرور خاطرات ایشان به انسان انرژی و معنویت می‌بخشد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به زحمات و خدمات ارزشمند شهید حاجی زاده از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون به کشور، گفت: در این ایام که سالگرد دفاع مقدس می‌باشد سردار حاجی زاده از ابتدای آن خوش درخشید و بعد از آن در جریان تولید و ساخت موشک همراه با شهید تهرانی مقدم مایه افتخار شدند و گل لبخند را بر لبان حضرت آقا نشاندند.

وی تصریح کرد: آن زمانی که موشک‌های ما در پاسخ به آمریکا در ترور سردار سلیمانی، پادگان عین الاسد را به لرزه در آورد یا در وعده صادق یک و دو، دستاوردهای این شهید بزرگوار و همرزمانش بود که این موشک‌ها را در هوا فضای سپاه ساختند و به منصه ظهور رساندند و این خود باوری را در کشور ایجاد کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان افزود: خانواده شهید حاجی زاده امروز افتخار می‌کنند با مدیریت و فرماندهی بزرگواری مثل شهید حاجی زاده، موشک‌های پیشرفته‌ای ساخته شده و بر سر دشمن‌ترین دشمنانی فرود می‌آید که در غزه دست به جنایت وحشیانه و کودک‌کشی می‌زند.

وی با اشاره به اقدام بزدلانه رژیم صهیونیستی در ترور فرماندهان نیروهای مسلح، گفت: دشمنان به دنبال این بودند که با شهادت فرماندهان نیروهای مسلح و افراد تأثیرگذار، نیروهای مسلح را تضعیف کند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: اما آنها از این موضوع اطلاع نداشتند که ریشه این انقلاب با خون شهدا پایدار شده است و نمی‌توانند با این تحرکات، آسیبی به کشور وارد کنند.

در ادامه این دیدار مادر و برادر شهید حاجی زاده خاطراتی از این شهید بیان کردند. در این دیدار کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع، افتخاری رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران و کاظم نژاد مدیر کل حوزه ریاست سازمان، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان را همراهی می‌کردند.

کد خبر 6606293
محدثه رمضانعلی

