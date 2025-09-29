تساوی خانگی یک مدعی در روز پیروزی فولاد در سالن

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم فصل جاری لیگ برتر فوتسال کشور امروز دوشنبه با برگزاری دو دیدار پیگیری شد تا تقابل دو مدعی با تساوی همراه باشد.

سن ایچ ساوه مدعی سنتی قهرمانی برای بهبود جایگاه خود دنبال پیروزی خانگی مقابل فولاد زرند ایرانیان بود اما نتیجه ای بهتر از تساوی ۲ - ۲ کسب نکرد.

همچنین پالایش نفت اصفهان نیز میزبان فولاد هرمزگان بود که این دیدار با یک گل به سود فولاد هرمزگان به پایان رسید تا آنها ۱۶ امتیازی شده و به رتبه ششم جدول صعود کنند.

آخرین بازی هفته دهم فردا سه شنبه بین تیم های مس سونگون و گیتی پسند برگزار می شود که رتبه های اول و دوم را در حال حاضر در اختیار دارند.