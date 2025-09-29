تاج: داوران اگر اشتباه کردند عذرخواهی کنند/باید با تیم هندی برخورد شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج، در مراسم رونمایی از لباس داوری فصل جاری با تقدیر و تشکر از زحمات جامعه داوری و هیئت‌های استانی فوتبال ایران اظهار داشت: باید قدردان شرکت حامی داوری فوتبال ایران، بانوان فوتبالیست‌ حاضر در جلسه و همه اعضای جامعه فوتبال ایران باشیم. انشاالله این تیم ملی فوتبال ساحلی و فوتسال حتماً قهرمان آسیا باشد و از این برند دفاع کنیم. داوری در مجموع کار سختی است؛ چون عده‌ای می‌پسندند و عده‌ای نه. قاضی هم همین است؛ یک طرف دعوا برنده است و شاد، طرف بازنده ناراحت. خوش‌انصافی نیاز است تا طرف بازنده بخواهد بگوید درست محکوم شده‌ام.

وی در ادامه بیان داشت: این ۲ گروه بودن و مجادله بودن نفس داوری، این شرایط را پدید آورده. در این کار سخت و دستمزدهای ناچیز داوری که با هیچ بخش فوتبال اعم از بازیکن، مربی، نیمکت‌نشین و حتی لیدرها و ایجنت‌ها هم‌سان نیست؛ باز هم داریم داوران باشرافت و فرهیخته‌ای که جامعه داوری را تشکیل داده‌اند. هر فردی را برای قضاوت و داوری انتخاب نمی‌کنیم؛ داور باید مطمئن و عادل باشد. داور باید پذیرفته‌شده باشد. قدردان داوران هستیم که از بین ۸۵ میلیون نفر برای قضاوت انتخاب شده‌اند.

تاج در این رابطه تصریح کرد: داوران مورد هجمه هستند و کل مجموعه فدراسیون باید تلاش کنیم تا این هجمه را برداریم. یوسفی یک تکل در کافا رفت و اخراج شد در بازی فینال، کلی هم جریمه مالی شدیم. در تراکتور هم همین‌طور که جریمه‌اش را دادیم. فوتبال به این سمت پیش می‌رود و نباید از این قاعده مستثنی باشیم. توصیه‌ام به داوران عزیز این است اگر اشتباه کردید، عذرخواهی کنید. کار سخت و بدی نیست؛ انسان جایزالخطاست.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: احترام می‌کنیم ولی این نیست که بگوییم هر کسی نمی‌تواند انتقاد کند. باید عذرخواهی داشته باشیم اگر اشتباهی داشتیم. VAR در خدمت داوران هست و بسیار در داوری تاثیر دارد. هر صحنه امکان بازبینی دارد و کمک‌کننده است. دستگاه‌های جدیدی در ۲، ۳ روز آینده می‌آید و ماشین‌های ون VAR خریداری شده و کارهایش را باید در کمیسیون معاملات انجام بدهیم. بد است که ۲ هفته دستگاه در ایران باشد و بخریم ولی کار اداری‌اش بماند.

تاج همچنین تاکید داشت: از حضور فدراسیون و اعضا در جمع برترین‌های آسیا خوشحال هستم. البته ما در حیث میزبانی از کشورهای دیگر عقب هستیم اما کشور بسیار مطمئن و امن است. از امارات و بحرین در ایران تیم داریم و برای هندی‌ها که نیامدند بسیار متاسفم. هند باید تاوان این اقدام را بدهد. نمی‌دانم پول ندارند بیایند که مسائل امنیتی را بهانه‌ کرده‌اند. حتما پیگیری این مسئله را می‌کنیم. البته می‌آمدند هم نتیجه مشخص بود ولی باید به قوانین احترام گذاشت. از حضور بانوان در ورزشگاه که باعث نشاط شده، خود نشاط فوتبال در مملکت و حضور داوران بانو در VAR شایسته قدردانی است.