پیروزی پرگل نماینده شازند در هفته دهم لیگ برتر فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتسال کشور امروز یکشنبه با برگزاری ۴ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از این دیدارها عرشیا شهر قدس متحمل شکست سنگین ۴ بر صفر مقابل پالایشگاه امام خمینی شازند در خانه شد.
شازندی ها با این پیروزی جایگاه خود را در انتهای جدول بهبود بخشیدند و حالا با ۹ امتیاز موقتاً به رتبه یازدهم صعود کردند.
همچنین گهر زمین سیرجان نیز در بازی پر گل مقابل پردیس قزوین توانست ۶ بر ۳ به پیروزی برسد.
نتایج بازی های امروز لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:
* عرشیا شهرقدس ۴ - پالایشگاه امام خمینی شازند صفر
* گهر زمین سیرجان ۶ - پردیش قزوین ۳
* بهشتی سازه گرگان ۳ - شهرداری ساوه یک
* پالایش نفت بندرعباس ۳ - جوادالائمه شهرکرد یک
