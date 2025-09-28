  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

پیروزی پرگل نماینده شازند در هفته دهم لیگ برتر فوتسال

تیم فوتسال پالایشگاه امام خمینی شازند با پیروزی قاطع در هفته دهم لیگ برتر توانست جایگاه خود را در جدول بهبود بخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتسال کشور امروز یکشنبه با برگزاری ۴ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از این دیدارها عرشیا شهر قدس متحمل شکست سنگین ۴ بر صفر مقابل پالایشگاه امام خمینی شازند در خانه شد.

شازندی ها با این پیروزی جایگاه خود را در انتهای جدول بهبود بخشیدند و حالا با ۹ امتیاز موقتاً به رتبه یازدهم صعود کردند.

همچنین گهر زمین سیرجان نیز در بازی پر گل مقابل پردیس قزوین توانست ۶ بر ۳ به پیروزی برسد.

نتایج بازی های امروز لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

* عرشیا شهرقدس ۴ - پالایشگاه امام خمینی شازند صفر

* گهر زمین سیرجان ۶ - پردیش قزوین ۳

* بهشتی سازه گرگان ۳ - شهرداری ساوه یک

* پالایش نفت بندرعباس ۳ - جوادالائمه شهرکرد یک

