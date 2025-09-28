پیروزی پرگل نماینده شازند در هفته دهم لیگ برتر فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتسال کشور امروز یکشنبه با برگزاری ۴ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از این دیدارها عرشیا شهر قدس متحمل شکست سنگین ۴ بر صفر مقابل پالایشگاه امام خمینی شازند در خانه شد.

شازندی ها با این پیروزی جایگاه خود را در انتهای جدول بهبود بخشیدند و حالا با ۹ امتیاز موقتاً به رتبه یازدهم صعود کردند.

همچنین گهر زمین سیرجان نیز در بازی پر گل مقابل پردیس قزوین توانست ۶ بر ۳ به پیروزی برسد.

نتایج بازی های امروز لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

* عرشیا شهرقدس ۴ - پالایشگاه امام خمینی شازند صفر

* گهر زمین سیرجان ۶ - پردیش قزوین ۳

* بهشتی سازه گرگان ۳ - شهرداری ساوه یک

* پالایش نفت بندرعباس ۳ - جوادالائمه شهرکرد یک