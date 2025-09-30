  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۱

پیروزی گیتی پسند در مهم ترین بازی هفته دهم لیگ برتر فوتسال

پیروزی گیتی پسند در مهم ترین بازی هفته دهم لیگ برتر فوتسال

تیم فوتسال گیتی پسند موفق شد در هفته دهم رقابت های لیگ برتر مقابل مس سونگون ورزقان به پیروزی دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتسال گیتی پسند و مس سونگون ورزقان در هفته دهم لیگ برتر و در مهم ترین بازی برای تعیین صدرنشینی امروز سه شنبه ۸ مهر و از ساعت ۱۷ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با برتری ۶ بر ۴ نماینده اصفهان به پایان رسید.

مسعود یوسف و سعید احمدعباسی هر کدام دو گل و علی اکرمی و مهدی کریمی گل های گیتی پسند و فرهاد فخیم و محمد نجف زنگی هر کدام دو گل برای مس سونگون ورزقان به ثمر رساندند.

با پیروزی در این بازی گیتی پسند با ۲۷ امتیاز و بالاتر از مس سونگون ورزقان ۲۵ امتیازی صدرنشین لیگ برتر فوتسال شد.

کد خبر 6607422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها