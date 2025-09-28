به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال، گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا روز پنجشنبه اسامی نامزدهای بهترین‌های سال آسیا را اعلام کرد که براین اساس فدراسیون فوتبال، مهدی طارمی، مسلم اولادقباد، سالار آقاپور و مرضیه جعفری در بخش‌های مختلف کاندیدای بهترین‌های سال شدند. خدمت همه عزیزان خدا قوت و تبریک عرض می‌کنیم.

مدیر روابط عمومی فدراسیون افزود: یکی از اتفاقات مهم در این مراسم، حضور مرضیه جعفری است. سرمربی موفق و شایسته فوتبال بانوان کشورمان که موفق شدند تیم ملی بانوان را به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی بانوان آسیا برسانند. انتخاب او برای هدایت تیم ملی بانوان بهار امسال رخ داد و با تلاش وافر خود و تیم‌شان موفق شدند در خاک اردن تیم ملی را راهی مرحله نهایی جام ملت‌ها کنند.

سخنگوی فدراسیون تاکید کرد: موضوع فوتبال بانوان همواره مورد توجه و تاکید فدراسیون و به ویژه شخص رئیس فدراسیون بوده است. خوشحالیم در روزهایی که حضور بانوان در ورزشگاه‌های کشور بسیار گرم شده است، تیم‌های ملی بانوان‌، آماده حضور در مسابقات جهانی و آسیایی می‌شوند. یک بانوی ایرانی هم نامزد سرمربی سال آسیا شده است.

علوی اضافه کرد: فردا دوشنبه ۷ مهر مراسم رونمایی از پیراهن جدید داوران فوتبال را داریم. این اتفاق را می‌توان گامی رو به جلو برای فوتبال ایران و داوری کشورمان دانست‌. به داوران بانوی ایران زمین هم تبریک عرض می‌کنم که حضور پررنگی دارند.

وی ادامه داد: از ۴۰ مسابقه این فصل لیگ برتر تا به امروز ۳۵ بازی با VAR برگزار شده است. هفته ششم هم هر ۸ مسابقه با کمک داور ویدیویی برگزار خواهد شد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: باید یک نکته دیگر را هم بگویم. متاسفانه به تازگی در یک برنامه تلویزیونی اطلاعات نادرستی مطرح شده مبنی بر اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در قبال موضوع رژیم صهیونیستی اقدامی انجام نداده است.

علوی تاکید کرد: شخصاً باور نمی‌کردم چنین جمله‌ای مطرح شده اما وقتی آن برنامه را بازبینی کردم متوجه شدم متاسفانه این بحث مطرح شده است. از طریق این تریبون لازم است با شفافیت کامل اعلام کنم که این ادعا کاملاً نادرست است. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، بارها به فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) و کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه‌های رسمی ارسال کرده و خواستار تعلیق فدراسیون رژیم صهیونیستی شده است.

سخنگوی فدراسیون ادامه داد: این درخواست‌ها در تاریخ‌های متعدد، از جمله بهمن ۱۴۰۲ و خرداد ۱۴۰۴، ارائه شده و در حال بررسی حقوقی توسط فیفا هستند. برای مثال، رئیس فدراسیون روز ۳۱ تیر امسال در مصاحبه‌ای که با تیتر «اسرائیل باید اخراج شود» عنوان کرد: از شیخ سلمان خواستیم تصمیم جدی برای رژیم صهیونیستی بگیرند. به فیفا نامه زدیم که اسرائیل باید کارت قرمز فوتبالی بگیرد. صهیونیست‌ها به فدراسیون فوتبال و کمپ تیم ملی حمله کردند، داور و ورزشکار ما را شهید کردند و باید از فیفا اخراج بشوند. جامعه فوتبال خیلی خوب در این زمینه پیش رفت و امیدوارم فیفا به جنایت‌های اسرائیل توجه کند.

علوی ادامه داد: جدا از این، تنها ساعاتی پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه بود که رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی واکنش‌های تندی نسبت به آنچه توسط رژیم صهیونیستی در کشورمان رخ داده بود از خود نشان دادند. بدون شک در این روزهای حساس منتهی به جام جهانی، شایعه‌پراکنی و ارائه اطلاعات نادرست به وحدت جامعه فوتبال کشورمان آسیب می‌زند و ایراد اظهاراتی که پایه و اساسی ندارند، هیچ سودی برای فوتبال ملی ندارد بلکه ضررهای فراوانی هم در پی دارد.

مدیر روابط عمومی فدراسیون ادامه داد: فدراسیون فوتبال ایران همچنان با قدرت برای حمایت از ارزش‌های انسانی در مجامع بین‌المللی در فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا تلاش خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: تیم ملی فوتسال بانوان که آماده مسابقات جام جهانی می‌شود قرار است ۲۲ مهر برای برگزاری ۲ مسابقه دوستانه راهی روسیه شده و امیدوارم این مسابقات در مسیر آماده‌سازی شاگردان خانم مظفر کارساز باشد.