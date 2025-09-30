به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، بهدنبال فروریختن ساختمان مدرسهای اسلامی در اندونزی، ۶۵ نفر زیر آوار گرفتار شده و تیمهای امداد و نجات در تقلا برای نجات آنها هستند.
به نوشته رسانهها، در این حادثه دست کم یک نفر جان باخت و دهها دانشآموز دیگر مصدوم شدهاند.
تیمهای امداد و نجات، پلیس و سربازان ارتش با تلاش شبانه، هشت ساعت پس از فروریختن مدرسه شبانهروزی اسلامی الخوزینی واقع در شهر «سیدوآرجو» در جاوه شرقی، موفق به خارج کردن هشت بازمانده نیمهجان از زیر آوار شدند.
به گفته امدادگران، از روزنههای ایجادشده اجساد بیشتری دیده میشود و احتمال افزایش شمار قربانیان این تراژدی وجود دارد.
تصاویر منتشرشده نشان میدهد که خانواده دانشآموزان در بیمارستان نزدیک محل حادثه تجمع کرده و بیصبرانه در انتظار اخبار فاجعه هستند.
