مقام اندونزیایی: همچنان ۹۱ نفر زیر آوار مدرسه شبانه‌روزی مانده‌اند

مقامات اندونزی دو روز پس از فاجعه فروریختن ساختمان مدرسه‌ای در این کشور، می‌گویند که همچنان بیش از ۹۰ نفر زیر آوار گرفتار مانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، پس از گذشت دو روز از فروریختن ساختمان مدرسه‌ای شبانه‌روزی در جاوه شرقی در اندونزی، همچنان حدود ۹۱ نفر زیر آوار گرفتار هستند.

ساختمان چند طبقه این مدرسه اسلامی واقع در شهر «سیدوآرجو» روز دوشنبه همزمان با حضور دانش‌آموزان برای به‌جا آوردن نماز به یکباره فروریخت.

سخنگوی سازمان ملی مدیریت بحران اندونزی گفت که بر پایه اطلاعات مرتبط با تعداد دانش‌آموزان، احتمالاً ۹۱ نفر زیر آوار ساختمان هستند.

پیش‌تر اعلام شده بود که در این حادثه سه نفر کشته شدند و ۳۸ نفر همچنان مفقود هستند.

